„Wir ergänzen uns gut“: Das sind Garchings Vize-Bürgermeister

Den ehemaligen Konkurrenten als Stellvertreter: Der CSU-Bürgermeisterkandidat Jürgen Ascherl ist nun der Vize von Rathauschef Gruchmann. Das Dreigestirn komplettiert ein SPD-Stadtrat.

Garching – Das neue Dreigestirn an der Stadtspitze besteht in Garching aus Dietmar Gruchmann (SPD), Jürgen Ascherl (CSU) und Joachim Krause (SPD). Fünf neue Stadträte legten zudem in der konstituierenden Sitzung den Amtseid ab.

Mit CSU (sieben Sitze), SPD (7), Unabhängige Garchinger (4), Bündnis 90/Grüne (4), Bürger für Garching (2) sowie FDP (1) bildet der Garchinger Stadtrat nach Ansicht von Bürgermeister Gruchmann ein breites Meinungsspektrum ab. „Hoffentlich mit dem gemeinsamen Ziel, das Beste für Garching zu entscheiden.“ Er wünsche sich eine konstruktive Zusammenarbeit und versprach allen Fraktionen sein offenes Ohr für sachliche Argumente sowie für individuelle Wünsche. „Kommen Sie zu mir.“

„Wir müssen mutig voranschreiten und neue Projekte anpacken“

Die Räte hätten mit dem Bau der Grundschulen Nord und Ost, dem Anbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule West, einer neuen Kinderbetreuung, die sich Gruchmann im Baugebiet am Hüterweg vorstellen kann, einem neuen Gebäude für die vhs und dem Familienzentrum millionenschwere Entscheidungen vor sich. Der Spatenstich für die neue Feuerwehr werde noch in diesem Jahr erfolgen, die Einweihung im Jahr 2023 stattfinden. Gruchmann betonte auch den kommunalen Auftrag, mittels Bauaufträgen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Gewerbesteuereinnahmen zu generieren. „Wir müssen mutig voranschreiten und neue Projekte anpacken.“

Aus Altersgründen machte Alfons Kraft (BfG) den Weg frei für einen neuen Stellvertreter. Gruchmanns Vorstellungen einer Person, der er vertrauen und ruhigen Gewissens die Geschäfte übertragen könne sowie die über Verwaltungserfahrung und Zeitressourcen verfüge entsprach Jürgen Ascherl. Der bestätigte: „Wir ergänzen uns gut.“ Ohne Gegenkandidat erhielt Ascherl bei vier ungültigen Stimmen 20 Stimmen, eine wurde für Kraft abgegeben.

Grüne kritisieren Wahl des Dritten Bürgermeisters

Ascherl oblag dann auch die Nominierung des weiteren Stellvertreters. Die Voraussetzung: „Die Chemie muss passen“. Infolge dessen nominierte er Joachim Krause (SPD), der sich gegen die von den Grünen ins Rennen geschickte Daniela Rieth mit 19:5 Stimmen durchsetzte. „Krause ist ein Mann, der für Erstarrung und nicht für Aufbruch seht“, monierte Hans-Peter Adolf von den Grünen.

Mit Christian Nolte (UG), Sefika Seymen (CSU), Daniela Rieth und Felicia Kocher (beide Grüne) sowie Norbert Fröhler (BfG) wurden fünf neue Stadträte vereidigt. Die „Verabschiedung der ausgeschiedenen Kollegen werden wir bei der Verleihung des Garchinger Ehrenamtspreises im Herbst in einem würdigen Rahmen nachholen“, kündigte Gruchmann an.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.