Wohin nur mit der Feldlerche? Investor muss Ausgleichsfläche vorweisen

Von: Sabina Brosch

Zwei große Abers stehen dem neuen Viertel im Weg: Feldlerche und Mobilitätskonzept. © Visualisierung: Fink + Jocher

Für das Wohnprojekt am Schleißheimer Kanal muss sich der Investor um Ausgleichsfläche kümmern. Vielleicht können Landwirte helfen.

Garching – Die Stadt Garching pocht auf das Wohnprojekt am Schleißheimer Kanal. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat gefasst. Das ganze Vorhaben hängt aber weiterhin an zwei großen Abers: der Feldlerche und dem Mobilitätskonzept.

Für die Feldlerche muss nämlich noch eine Ausgleichsfläche gefunden werden. Die Stadt will ihre kommunale Fläche in Dirnismaning nicht hergeben. „Diese sollte für uns nur ein Notnagel sein“, sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) im Bauausschuss. Der Investor des neuen Viertels in Hochbrück muss sich daher weiterhin um eine Lösung bemühen. Die Stadt ist behilflich, Gruchmann hat erste Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt geführt. Die Devise: eine nachhaltige Planung und Umsetzung statt eines Schnellschusses.

„Wir brauchen dringend unsere landwirtschaftlichen Flächen für die Produktion“

Zudem wies Gruchmann darauf hin, dass der Landwirtschaft nicht ständig Flächen für Bauland und auch noch für die nötigen Ausgleichsflächen entzogen werden könnten. „Eventuell hilft die PiK weiter“, sagte Gruchmann. PiK steht für „produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme“, dabei werden Ackerflächen weiter bewirtschaftet, dafür übernimmt der Landwirt die Kompensation in Form von Streuobstwiesen, Ackerrand- oder Blühstreifen und Lerchenfenstern. Finanzielle Einbußen würden ausgeglichen.

Garchings Bauernobmann Albert Biersack (CSU) fällt die Aufgabe zu, bei Landwirten abzufragen, wer bereit wäre, an so einem Programm teilzunehmen. Er betonte ausdrücklich, dass die Garchinger Bauern zwischen 50 und 70 Hektar bewirtschaften, das Baugebiet „Schleißheimer Kanal“ und die Ausgleichsfläche habe insgesamt bereits 26 Hektar. „Das ist dann doch schon eine Summe. Was sollen Bauern denn noch alles leisten?“, fragte er. Der Selbstversorgungsgrad liege bei Hartweizen bei 15 Prozent, bei Roggen bei 80 Prozent, „also brauchen wir dringend unsere landwirtschaftlichen Flächen für die Produktion“.

Weniger Parkplätze dank Mobilitätskonzept?

Unzufrieden zeigten sich die Stadträte auch mit dem Mobilitätskonzept. Der Bauherr will damit 239 Stellplätze sparen, „müsste er diese unterirdisch unterbringen, spart er sich so rund sieben Millionen Euro“, rechnete Bastian Dombret (FDP) vor. Diese mit vier Carsharing Stellplätzen zu kompensieren erscheint der Verwaltung als viel zu gering, da „20 Prozent der eingesparten Fläche für das Mobilitätskonzept eingebracht werden müssen“, so die Vize-Bauamtsleiterin Annette Knott. „Da sind wir weit weg.“ Gute Beispiele seien der Prinz-Eugen-Park und die Domagk-Straße. Dort stünden für 1500 Bewohner rund 15 Carsharing-Autos zur Verfügung. Zudem sind die Fahrradstellplätze bei den Wohnblöcken situiert und nicht, wie im vorliegenden Bauantrag, zentral.

Der Investor muss dem Stadtrat nun eine Lösung für Feldlerche und Mobilitätskonzept vorgelegt.

