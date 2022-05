Wohnen wird immer teurer: Miete steigt im Schnitt um einen Euro pro Quadratmeter

Von: Sabina Brosch

Die Mieten in Garching steigen. © Patricia Kania

Auch in Garching wird das Leben immer teurer. Im Schnitt kostet die Miete einen Euro mehr pro Quadratmeter.

Garching – Die Nachfrage bestimmt den Preis. Auch beim Wohnen, was der neue Garchinger Mietspiegel beweist. Die Mieten in der Universitätsstadt ziehen im Schnitt um einen Euro an und liegen jetzt bei 13,14 Euro pro Quadratmeter.

Wie bereits vor vier Jahren lieferten die Garchinger das erforderliche Datenmaterial. 7300 Haushalte und Einzelpersonen wurden angeschrieben, ausgewertet werden konnten 602 Datensätze. Je kleiner die Wohnung, desto höher ist der Quadratmeterpreis. Unterhalb von 25 Quadratmetern fehlen die Aussagen jedoch genauso wie bei über 150 Quadratmeter. Gerade die kleinen Wohnungen sind es jedoch, „in denen die Studenten wohnen“, bemängelte Felicia Kocher (Grüne). „Sehr schade, dass hier die Daten fehlen.“ Da es jedoch mindestens 30 Rückmeldungen braucht, um eine qualifizierende Aussage machen zu können, „gehe ich davon aus, dass uns diese einfach fehlten“, so Bernhard Schmidt vom EMA-Institut, das mit der Marktanalyse beauftragt wurde. Bisher ist eine Antwort freiwillig, dies ändert sich zum 1. Juli dieses Jahres. „Dann müssen die Mieter und Vermieter Auskunft geben, womit wir dann auch für kleine und ganz große Wohnungen valide Daten erwarten.“



„Niemand überprüft, ob das auch wirklich stimmt“

Allerdings werden die Daten auch dann immer noch nicht verifiziert. Man sei ist man weiterhin im Bereich von Treu und Glauben. „Niemand überprüft, ob das auch wirklich stimmt“, bemängelte Albert Biersacks (CSU). Grundsätzlich können Mieter auf der Grundlage des Mietspiegels angekündigte Mieterhöhungen überprüfen, Vermieter können bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete auf dessen Daten zurückgreifen. Beim aktuellen Mietspiegel handelt es sich um einen qualifizierten Mietspiegel, das heißt, er sorgt für klare Verhältnisse zwischen Mieter und Vermieter, vor allem dann, wenn es zu einem Rechtsstreit kommen sollte. Auch spare man sich im Falle eines gerichtlichen Streits ein aufwendiges und teures Sachverständigengutachten. In den Durchschnittsmietpreis werden Zu- und Abschläge für das Alter, die Ausstattung, die Art des Gebäudes und auch Modernisierungen mit eingerechnet.



Ein Rechnungsbeispiel für eine 70 Quadratmeter, knapp 40 Jahre alte Wohnung, mit Bad und Parkett in einem mehrgeschossigen Gebäude: Im Jahr 2016 lag die ortsübliche Vergleichsmiete der Wohnung bei 615 Euro (9,57 Euro/m²), im Jahr 2018 bei 696,70 (11,31 Euro/m²) im Jahr 2020 bei 718,87 Euro (12,05 Euro/m²) und nun bei 805,80 Euro (12,65 Euro/m²). „Dies liegt auch darin begründet, dass sich die Gewichtung von Zu- und Abschlägen verändert hat“, erklärte Bernhard Schmidt vom EMA-Institut. Parkettböden bringen „nur“ mehr ein Plus von 6 Prozent (2020: 9 Prozent), auch wiegt eine laute Wohnanlage an einer verkehrsreichen Hauptstraße nicht so schwer, wie eine 1200 Meter entfernte fußläufige U-Bahnhaltestelle.

