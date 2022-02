Neue Kriterien für Einheimischen-Modell in Garching für gerechtere Verteilung

Von: Sabina Brosch

Die Kriterien für Wohnungen nach dem Einheimischenmodell in Garching haben sich geändert. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte

Der Antragsteller alleine ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Zumindest nicht, wenn er sich für ein Einheimischenmodell der Stadt Garching bewirbt.

Garching - Die Kriterien für Wohnungen nach dem Einheimischenmodell haben sich geändert. Am ehemaligen Baudisch-Areal habe sich laut Verwaltung gezeigt, dass einige Antragsteller, die bereits Immobilien besitzen, diese an andere Personen übertragen wollten, damit sie unterhalb der gültigen Vergabekriterien sind und nicht ausgeschlossen werden. „Wir müssen nachjustieren“, betonte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD). Konkret bedeutet dies, dass ein Passus eingefügt wird und nun das Einkommen und das Vermögen sämtlicher Personen, die im zukünftigen Haushalt leben und auch bei Punktevergabe berücksichtigt werden, zählt. Auch wenn diese selber nicht Antragsteller sind. Die Angaben zu Eigentum und Vermögen wird sich die Verwaltung mittels einer eidesstattlichen Erklärung offenlegen lassen.

Einkommen und Vermögen aller als Grundlage

Bewirbt sich etwa ein junges Paar gemeinsam mit den Eltern um ein Haus, wird das Einkommen und Vermögen aller zugrunde gelegt. Sich den Antragsteller mit dem geringsten Einkommen oder Vermögen auszusuchen, um damit den Zuschlag zu bekommen, ist also nicht zwangsweise zielführend. Mit dieser Nachjustierung „wollen wir niemanden in Versuchung bringen, zu tricksen“, sagte Gruchmann. Bereits mehrfach hatte er in vorangegangenen Sitzungen betont, dass das Prinzip und der Grundsatz des Einheimischenmodells, das eigentlich korrekt „Garchinger Wohn-Modell“ heißt, sei, vergünstigten Wohnraum anzubieten. Der soll dann nicht an diejenigen vergeben werden, die aufgrund einer Unschärfe in den Kriterien ihre eventuell bestehenden Bestandsimmobilien umschichten.

Weitere Änderungen bezogen sich auf die Einkommensgrenze, die auf 50 000 Euro (vormals 44 475 Euro) angehoben wurde. Punkten können nun auch Ungeborene ab der 13. Schwangerschaftswoche, sie werden wie Kinder unter zehn Jahren behandelt.

Nicht jeder ist überzeugt

Ist das Modell zukunftsträchtig? In den Augen von Norbert Fröhler (BfG) habe man mit dem Einheimischenmodell ein „bürokratisches Monster“ geschaffen, mit dem man letztlich ein nur um 20 Prozent vergünstigtes Wohneigentum vergeben kann. Obwohl gut gedacht, könnten sich das doch die wenigsten leisten und „ist nicht mehr zeitgemäß“, so Fröhler. Ein Einwand, den auch bereits Bastian Dombret (FDP) bei der Verabschiedung der Vergabekriterien im September 2020 ins Plenum brachte und dabei monierte, dass mit dem Garchinger Modell das Problem nicht gelöst werde, bezahlbaren Wohnraum für die Mittelschicht anzubieten.

Appell an die Stadt, keinen vergünstigen Wohnraum mehr zu verkaufen

Dombret ist ein Verfechter des genossenschaftlichen Wohnungsbaus, brachte er doch im September 2019 die Garchinger Wohnbaugenossenschaft „GiGa“ ins Rollen. Die ist mittlerweile gegründet, hat ein Wohnkonzept erarbeitet und hofft, dass die Stadt noch in diesem Jahr eine Konzeptausschreibung für eine Grundstücksvergabe auf den Weg bringt.

Fröhler plädierte dafür, dass Garching künftig überhaupt keinen vergünstigten Wohnraum mehr zum Verkauf anbietet, sondern sich eher mit dem Thema Vermietung beschäftigten soll. Das könnte dann die Baugenossenschaft übernehmen. „Auch Erbpacht könnte ein Modell sein“, stimmte Gruchmann zu, „ebenso die Möglichkeit, mit Fördermitteln selbst günstigen Wohnraum zu schaffen.“