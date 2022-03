Zapfenstreich für den Oberstapotheker: Kommando-Übergabe auf dem Rathausplatz

Von: Sabina Brosch

Teilen

Gut 300 Soldaten säumten den Rathausplatz und verabschiedeten ihren Chef, der sich wiederum für den starken Rückhalt der Trupp bedankte. © Gerald Förtsch

Nach 44 Jahren geht die Militärkarriere von Oberstapotheker Dr. Thomas Zimmermann zu Ende. Auf dem Garchinger Rathausplatz übergab er das Kommando über das Zentrale Institut des Sanitätsdienstes.

Garching – Mit der Übergabe der schwarz-rot-goldenen Fahne endete auf dem Garchinger Rathausplatz eine 44 Jahre lange Soldatenlaufbahn. Oberstapotheker Dr. Thomas Zimmermann hat am Mittwoch das Kommando über das Zentrale Institut des Sanitätsdienstes in der Christoph-Probst-Kaserne abgegeben. Der 63-Jährige geht in den Ruhestand, seine Aufgaben übernimmt Dr. Bernd Klaubert. Ein Abschied, bei dem trotz Einhaltung der militärischen Protokollarien und Gepflogenheiten, viel Emotion und freundschaftliche Gesten nicht fehlten.

Mit der Fahne übergibt Stephan Schoeps das Kommando an Bernd Klaubert (l.). © Gerald Förtsch

Gut 300 Soldaten, darunter zahlreiche Generalärzte sowie Zivilangestellte, säumten den Rathausplatz. „Auf unserem oft als Exerzierplatz titulierten großen Platz eine absolute Premiere. Der macht nun seinem Spitznamen alle Ehre“, stellte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) fest. Für die als Ehrenformation der Christoph-Probst-Kaserne Angetretenen war es der Abschied von ihrem Chef. Zehn Jahre leitete Zimmermann das Zentrale Institut des Sanitätsdiensts der Bundeswehr München, sein Name ist darüber hinaus auch untrennbar mit der Benennung der Liegenschaft in „Christoph-Probst-Kaserne“ Ende 2019 verbunden.

Zu seinem Abschied bedankte sich Zimmermann für den starken Rückhalt seiner Truppe. „Es ist ein essenzielles Merkmal für uns, dass sich unsere Soldaten auf den Sanitätsdienst und eine bestmögliche medizinische Versorgung verlassen können“, sagte er. „Unsere Fähigkeit ist weltweit nahezu einzigartig!“

Der dem Heer zugehörige Apotheker und Lebensmittelchemiker trägt zahlreiche Orden und Ehrenzeichen, darunter das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold sowie die Nato-Medaille ISAF (Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe). Angesichts der Eskalation in der Ukraine rücke wieder ins Bewusstsein, dass Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeit sind, die Bedeutung dessen, „was für uns Alltägliches ist, gewinnt an Wertschätzung“, so Zimmermann. Er wisse aus eigener Erfahrung, was es für einen Soldaten bedeutet, einen Marschbefehl zu erhalten, begleitete er doch die Kameraden bei drei ISAF Einsätzen im Kosovo, Mali und Kongo. „Aufrecht, mutig und couragiert, wie es der Namensgeber unserer Kaserne Probst vorlebte.“ Er sei stets ein Vorbild. „Ich verabschiede mich mit Freude, Genugtuung und Ehre“, sagte Zimmermann.

Einer kommt, einer geht: Thomas Zimmermann (l.) mit Stephan Schoeps (M.) und Nachfolger Bernd Klaubert. © Gerald Förtsch

Die offizielle Übergabe des Kommandos erfolgte durch Generalstabsarzt Stephan Schoeps, dem stellvertretenden Inspekteur des Sanitätsdiensts der Bundeswehr. Er übernahm die schwarz-rot-goldene Fahne aus den Händen von Zimmermann und reichte sie an dessen Nachfolger Bernd Klaubert, Angehöriger der Luftwaffe, weiter. Eine freundschaftliche Umarmung für den scheidenden Kameraden zeigte, dass für Schoeps und Zimmermann eine in den Jahren gewachsene Freundschaft zu Ende geht mit zig gemeinsamen sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten abseits des militärischen Berufslebens. „Aber wo einer geht, kommt ein anderer“, sagte Schoeps.

Nachfolger Klaubert war als Apotheker und Lebensmittelchemiker bislang Abteilungsleiter des Sanitätsamts der Bundeswehr (2012), Abteilungsleiter Pharmazie am Institut in Garching (bis 2016) und zuletzt Verbindungsoffizier im Stab Lageführung des Bundesministeriums für Gesundheit, wo er die Corona-Impfstofflogistik steuerte. In die Vita des aus dem oberfränkischen Arzberg stammenden Klaubert reihen sich Auslandseinsätze im Kosovo, Afghanistan, Niger und Mali. „Auch er ein Mann“, so Schoeps, „in dessen Händen das Zentrale Institut des Sanitätsdiensts von außerordentlicher fachlicher Kompetenz geleitet werden wird.“

Der Sanitätsdienst Der Sanitätsdienst der Bundeswehr ist für veterinärmedizinische, pharmazeutische und chemische Untersuchungen für die Streitkräfte zuständig. Die regionalen Sanitätseinrichtungen und Bundeswehrkrankenhäuser bilden die Grundlage der medizinischen Versorgung aller Soldaten. Sie sind in Einsatzgebieten die ersten vor Ort zur Versorgung von Verwundeten und Verletzten. Die Institute des Sanitätsdienstes, wie in Garching, forschen zum Schutz der Gesundheit und zur Behandlung von Erkrankungen und sind ein wesentlicher Bestandteil, dass der Sanitätsdienst seine Aufgaben erfüllen kann.

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.