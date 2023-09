Garchinger Burschenfeuer brennt in den Nachthimmel

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Die Flammen lodern beim Burschenfeuer in Garching. © Gerald Förtsch

Die Garchinger Burschen sind begeistert vom Erfolg ihres Feuers. Jeder Mann hat mitgeholfen.

Garching – Der Garchinger Burschenverein hat am Samstag zum zweiten Mal ein Burschenfeuer im Bürgerpark veranstaltet. Mit Einbruch der Dunkelheit startete die Party. Das Feuer loderte an dem lauen Septemberabend hoch in den Himmel. Im Getränkemobil schenkten die Burschen Weizen und Goaßmaß aus. Aus der Musikbox dröhnten Popschlager.

40 Mann haben beim Aufbau mitgeholfen. „Es war ein voller Erfolg“, sagt Kilian Wicklmayr, Vorstand im Burschenverein. Fast 500 Besucher waren gekommen. Jung und Alt. Der Burschenverein zählt seit diesem Wochenende 71 Mitglieder. „Wir freuen uns über jeden Neuzugang.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.