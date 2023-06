Bakterien-Messungen „einwandfrei“: Baden in beliebtem See also doch unbedenklich

Von: Sabina Brosch

Trügerische Warnung: Schon vor zwei Jahren wurde vom Baden im See abgeraten. Auch damals waren aktuelle Messungen eigentlich unbedenklich. So wie jetzt. (Archivbild) © sab

Auf seiner Homepage warnt das Landratsamt davor, im Garchinger See schwimmen zu gehen. Mangelhafte Wasserqualität? Von wegen. Aktuelle Bakterien-Messungen sind demnach „einwandfrei“.

Garching – Auf die Warnung folgt jetzt die Entwarnung: Das Baden im Garchinger See ist unbedenklich. Die aktuellen mikrobiologischen Messungen sind alle „einwandfrei“.

Von Mitte Mai bis Mitte September wird die Wasserqualität des Sees alle 14 Tage überprüft. Die jüngsten Messungen erfolgten laut der Pressestelle des Landratsamtes München am 5. Juni. Die Bewertung lautete: „Alle bakteriellen Befunde sind mikrobiologisch einwandfrei“. Weder Escherichia coli noch Enterokokken überschritten irgendwelche Grenzwerte.

Warnung „sehr unglücklich“

Dennoch sticht ein rotes Ausrufezeichen auf der Homepage des Landkreises ins Auge, das vom Baden aufgrund mangelhafter Wasserqualität abrät. Das sorgt derzeit für Irritationen gerade bei den Besuchern des Garchinger Sees. Dort wird nämlich vom Baden aufgrund mangelhafter Wasserqualität abgeraten.

„Diese Aussage bezieht sich auf einen Mittelwert der letzten vier Jahre“, betont eine Sprecherin des Landratsamts. Das sei natürlich nicht befriedigend, aber es stünde auf der Homepage, dass sich diese Einstufung auf Gewässerwerte, die in den Jahren 2019 bis 2022 gemessen wurden, beziehen. „Sehr unglücklich“, beurteilt das auch Garchings Umweltreferent Christoph Marquart. „Die Daten spiegeln nicht den aktuellen Zustand des Gewässers wider und die aktuellen Messergebnisse fallen hinten runter. Denn die Werte sind gut.“

Zähe Meldekette

Marquart erläutert, dass die Wasser-Daten vom Landratsamt zum Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LFL) gehen und von dort, weil der Garchinger See ein EU-Badegewässer ist, weiter an die EU. Das ist eine so lange Meldekette, dass eine Aktualisierung der Werte, „mit einem Zeitverzug von einem Jahr erfolgt“, sagt Marquart.

Der Vorfall löst Erinnerungen aus: Bereits vor zwei Jahren wurde vom Baden im Garchinger See abgeraten, damals waren es E.coli-Bakterien. Auch damals belegten aktuelle Messungen, dass die tatsächliche Bakterienanzahl bei 32 pro 100ml lag, unter 500 gilt laut EU-Badegewässerrichtlinie als ausgezeichnet.

„Gefahr besteht, dass See bei großer Trockenheit umkippt“

„Entscheidend für die Wasserqualität“, erklärt Marquart, „sind auch ökologische und hygienische Beeinträchtigungen.“ Der See habe eine Kessellage und längerer Regen etwa spüle Verunreinigungen vom Ufer ins Wasser. „Wir haben zudem viele Wasservögel wie Enten oder Schwäne, die sich am See tummeln. Die koten am Ufer und wenn es regnet, spült es das Ganze ins Wasser.“ Die Tierfäkalien sammeln sich dann überwiegend im Uferbereich, dort wo das Landratsamt die Messungen durchführt. „Die Messstelle ist auch nur richtig, denn dort halten sich die Badegäste, vor allem die Kinder überwiegend auf“, bestätigt Marquart.

Ein Problem ist laut Marquart aber nicht wegzureden, nämlich der niedrige Grundwasserstand des Garchinger Sees. „Der See ist flach und daher besteht ständig die Gefahr, dass er bei großer Trockenheit umkippt.“ Im April dieses Jahres etwa herrschte ein sehr niedriger Pegel, „und dann ist es nur richtig, hier ein sehr genaues Auge drauf zu haben“. Marquart befürchtet, dass aufgrund der Klimaveränderung der Grundwasserspiegel generell abnimmt. „Das könnte in den kommenden Jahren für unseren See dann durchaus problematisch werden.“

