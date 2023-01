Garchinger Sternsinger sammeln für Schulprojekt in Kenia

Von: Günter Hiel

Sternsinger beim Aussendungsgottesdienst (Symbolbild) © Sven Hoppe, dpa

Die Sternsinger in Garching sammeln schon seit Jahren für das Schulprojekt des Steyler-Missionars Karl Schaarschmidt in Kenia. Heuer tut Hilfe besonders Not.

Garching - Die Sternsinger der Pfarrei St. Severin Garching sind wieder in Garching und Hochbrück unterwegs.

An Heilig Dreikönig, Freitag 6. Januar, und am Samstag, 7. Januar, kommen sie zu den Haushalten, die dies wünschen.

Diese Bestellung kann im Pfarramt St. Severin unter Tel. 089 3267420 aufgegeben werden.

Spenden an Schulprojekt des Steyler-Missionars Karl Schaarschmidt

Die Sternsinger der Pfarrei werden betreut von Martina Müller und der Gemeindereferentin Marlene Goldbrunner. Die gesammelten Spenden gehen dann über das Kindermissionswerk an das Schulprojekt des Steyler-Missionars Karl Schaarschmidt nach Kenia. Dieses Projekt wird von Garching aus schon seit Jahren unterstützt. Bruder Schaarschmidt hat in einem Brief geschildert, wie dramatisch die Situation aktuell ist, meldet die Pfarrei.

Nahrung knapp und teuer wegen Dürrekatastrophe und Ukrainekrieg

Aufgrund der Dürrekatastrophe und auch wegen des Ukrainekriegs ist Nahrung knapp und die Preise stiegen enorm.

Für viele Familien ist es sehr schwer, ihre Kinder zu ernähren und zusätzlich das Schulgeld aufzubringen. In der unterstützten Schule bekommen die Kinder eine Schulspeisung und somit wenigstens eine Mahlzeit am Tag. Dieser Brief ist auf der Homepage der Pfarrei nachzulesen. Dort ist auch hinterlegt, wie man für das Sternsinger-Projekt online spenden kann.