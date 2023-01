Garchinger will Tochter helfen - und wird Opfer von Betrügern

Von: Carina Ottillinger

Trickbetrüger täuschen Notlage eines Verwandten über eine Nachricht aufs Handy vor. © Silas Stein/imago

Ein Mann aus Garching überweist nach einer Nachricht aufs Handy mehrere Tausend Euro, weil er dachte, seine Tochter schwebe in Gefahr. Ein übler Betrug.

Garching - Am Sonntag, 15. Januar, gegen 10 Uhr, erhielt ein 75-Jähriger aus Garching eine Nachricht über einen Messenger-Dienst. Der Verfasser gab sich als seine Tochter aus und täuschte eine Notlage vor. Er sollte zwei Rechnungen in Höhe von mehreren Tausend Euro überweisen. Der 75-Jährige überwies daraufhin die knapp 3000 Euro, so die Polizei.

Betrug fällt auf

Als dem Mann die Sache seltsam vorkam, kontaktierte er seine Tochter über die bekannte Rufnummer. Sie bestätigte ihm, dass sie sich in keiner Notlage befindet. Der Mann war auf eine Betrugsmasche hereingefallen.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie warnt in diesem Zusammenhang vor aktuellen Betrugsmaschen. Unbekannte Täter nehmen Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Die Täter geben an, das sei deren neue Nummer. Dann fordern sie ihre Opfer auf, Geldbeträge zu überweisen. Der konkrete Textinhalt unterscheidet sich.

Unbedingt Kontakt mit Angehörigen aufnehmen

Unbedingt solle man den Angehörigen unter der „alten Nummer“ kontaktieren, so die Polizei. Sollte man Zweifel an der Identität haben, könne die Polizei einbezogen werden.