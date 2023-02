Glückauf mit viel Prominenz: Dorint-Hotel München-Garching offiziell eröffnet

Von: Sabina Brosch

Durchschneiden das Band: (v.l.) Bürgermeister Dietmar Gruchmann, Skirennläuferin Christa Kinshofer, Christian Bretthauer von der DV-Immobilien-Gruppe, Managerin Elisa Kiem, Geschäftsführer Jörg Böckeler , Schauspieler Werner Schulze-Erdel, Prinz Leopold von Bayern und Schauspieler Ingolf Lück. © Dieter Michalek

Das Dorint-Hotel im Garchinger Business Campus soll eine Aushängeschild werden für moderne Lebensart. Natürlich steckt viel Bio im Konzept.

Garching – Das Dorint-Hotel in Garching ist Bestandteil des Business-Campus und der setzte von Beginn an auf Qualität in seiner Bauweise, bei der Energieversorgung sowie den Themen Mobilität auf Nachhaltigkeit. Diesen Anspruch führt auch das Dorint-Hotel mit dem Green Square Concept weiter: Bettwäsche und Handtücher aus Bio-Produktion, die nachhaltig gewaschen werden, der Einsatz von biologischen Reinigungsmitteln, eine Bio Kosmetik Linie aus Pump-Spendern, Fair Trade Kaffee und Kakao sowie ein reichhaltiges vegetarisches und veganes Speisenangebot in der Gastronomie. „Es gibt kein Papier auf den Zimmern, sondern alles ist digital. Auch kennen wir den CO2-Ausstoß aller unserer Hotels“, erläuterte Dorint Chief Operating Officer (COO) Bettina Schütt. Der neue Standort führe viele nachhaltige Themen der Dorint-Gruppe fort, sei aber auch ein Motor, um neue Zielsetzungen zu erarbeiten.

Vor drei Jahren für diese Hotelgruppe entschieden

Michael Blaschek, Geschäftsführer der DV Immobilien Management GmbH, dem Eigentümer und Entwickler des Business Campus, ist froh, sich unter den 20 Hotelbewerbern vor gut drei Jahren für die Dorint-Gruppe entschieden zu haben. „Dies ist ein weiterer Infrastrukturbaustein, der uns sehr guttut.“

Auf die lokale Szene wird gesetzt

Die Geschicke des neuen Hotels liegen fortan in den Händen von Elisa Kiem. Sie setzt neben den Hotelgästen, die sich aus dem Business Campus resultieren und den Firmen, die sich für Tagungen und Konferenzen einmieten, auch auf die lokale Szene. Die sehr gute verkehrliche Anbindung mittels Autobahn und U-Bahn mache das Garchinger Hotel auch für München-Touristen und Besucher der Allianz Arena attraktiv.

Auf die jungen Gäste ausgerichtet

Ebenso ist die Gastronomie mit dem Wirtshaus „Josef’s“, mit Lokalkolorit und Schwemme sowie der Rooftop-Bar „Rosi’s“ auch für jüngere Gästen ausgerichtet. In Kürze soll es auch ein eigens entwickeltes Kunstkonzept geben. Unabhängig davon, aus welchen Gründen sich ein Gast im Garchinger Dorint-Hotel einmietet: „Hier bekommt er einen nahbaren und liebevollen Umgang“, sagt Dorint-Geschäftsführer Jörg Böckeler.

Das Garchinger Dorint Hotel ist vor allem im Inneren spannend. Mit viel Natur: Bettwäsche und Handtücher sind aus Bio-Produktion, die nachhaltig gewaschen werden. © Dieter Michalek