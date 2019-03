Gleich zweimal mit Auto überschlagen

Mit seinem Auto hat sich ein 20-jähriger Maurer aus München gleich zweimal überschlagen.

Hochbrück– Er war am Sonntag um 3.45 Uhr in Garching-Hochbrück mit seinem Mercedes A-Klasse und einem Beifahrer unterwegs, als er auf der Schleißheimer Straße aus einer Linkskurve geriet, vermutlich war er zu schnell gefahren. Wie die Polizei meldet, fuhr er auf Höhe der Hausnummer 111 ein Verkehrszeichen und einen Holzzaun um, geriet in einen leichten Graben und überschlug sich mit seinem Mercedes gleich zweimal. Schließlich kam er auf der Straße wieder zum Stehen. Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst den 20-jährigen Fahrer in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann betrunken war. Sein Beifahrer, ebenfalls ein 20-jähriger Münchner, blieb unverletzt. Laut Polizei entstand am Mercedes technischer Totalschaden. mm