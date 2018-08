Hochbrück: Lkw-Unfall beim Abbiegen

Zwei Brummis sind in Hochbrück zusammengestoßen, weil einer der Fahrer beim Abbiegen nicht aufgepasst hat.

Ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro ist entstanden, bei dem Zusammenstoß zweier Lkw in Hochbrück. Wie die Polizei berichtet, hatte am Mittwochnachmittag, um 15.15 Uhr, der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Pöttmes (Landkreis Aichach/Friedberg) von der B471 in ein Grundstück an der Schleißheimer Straße einfahren wollen. Dabei übersah er den Lkw eines 22-jährigen Bulgaren aus München. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt.