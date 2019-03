Hochbrücker ärgern sich über Pendler an der U-Bahn

Keine Parkplätze und Lieferverkehr auf Radwegen. Am U-Bahnhof Hochbrück gibt es einige Probleme, wie sich bei der Bürgerversammlung herausstellte. Auch die Grundschule beschäftigt die Bürger.

Garching – Bürgermeister Dietmar Gruchmann war bei der Bürgerversammlung in Hochbrück noch mitten in der Begrüßung, da musste er seine Rede schon abbrechen – zumindest zwischenzeitlich. Um 19.06 Uhr schrillte der Alarm im Feuerwehrhaus. Die Mannschaft von Kommandant David Ward rückte aus, Gruchmann konnte fortfahren.

Während der Bürgermeister die aus seiner Sicht erfreuliche Entwicklung von Garching und Hochbrück betonte, prangerten die Bürger vor allem die Zustände am U-Bahnhof Hochbrück an. „Wenn man morgens um 10 Uhr in die Stadt will, findet man keinen Parkplatz“, bemängelte Ruth Bleakney. Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz ließen auch viele Mitarbeiter vom Business Campus ihre Autos stehen. „Das ist nicht der Sinn und Zweck“, stimmte Gruchmann zu und ergänzte: „Offenbar gibt es im Business Campus viele Schwaben.“ Denn ein Monatsticket für einen Parkplatz koste dort 25 Euro. Sein Vorschlag: „Wenn das Parkhaus steht, diskutieren wir noch einmal, ob wir die Mieter auf dem Campus verpflichten können, Parkplätze für die Mitarbeiter zu mieten.“ Aktuell sei Park-and-Control für die Kontrollen verantwortlich.

Mit ausreichend Parkplätzen sei jedoch nicht das Problem für Radfahrer rund um die U-Bahn gelöst, merkte Ursula Eberle an. „Der Lieferverkehr für die Hotels auf dem Campus steht regelmäßig auf den Geh- und Radwegen.“ Die Radfahrer müssten auf die Straße ausweichen, was wiederum die Autofahrer erzürne. Bürgermeister Gruchmann versprach, das bei den Hotels anzusprechen.

Ein weiteres Problem: Die Grundschule in Hochbrück sei nicht ausreichend beschildert, befand Ruth Bleakney. Im Sommer seien die Schilder von Bäumen verdeckt und es gebe zu wenig Schülerlotsen. Michael Ostie ergänzte, dass immer wieder Busfahrer vor den Schildern ihre Pausen machen würden. Das größere Problem sah er allerdings darin, dass viele Eltern ihre Kinder direkt vor der Schule absetzen. „Sie missachten das absolute Halteverbot.“

Er wünscht sich eine erhöhte Polizeipräsenz. Auch dieses Thema will sich Gruchmann gemeinsam mit der Verwaltung anschauen. Schülerlotsen würden an allen Grundschulen in der Stadt fehlen. „Vielleicht wäre das was für Rentner, die stehen etwas früher auf“, sagte er mit Augenzwinkern.

Bei den Staus auf der B 471 musste der Bürgermeister die Hochbrücker enttäuschen. Das Straßenbauamt habe mitgeteilt, dass frühestens in drei Jahren etwas getan werde. Dafür habe sich die Parksituation im Wohngebiet bei Bayern-Spielen verbessert.

Gute Nachrichten gab es auch beim Wohnbau. Beim Projekt am Schleißheimer Kanal könne mit den städtebaulichen Maßnahmen begonnen werden. Gruchmann hofft, dass im kommenden Jahr die Bagger rollen und dort 2021 bis zu 1000 Leute einziehen können. Dann bräuchte es wiederum eine neue Grundschule in Hochbrück. Dadurch könnte auch der Wunsch nach einem Theaterstadl neuen Wind erhalten. Der Bürgermeister kann sich vorstellen, dass dieses in der derzeitigen Grundschule entsteht.

Die Feuerwehr kehrte übrigens um 19.19 Uhr in die Halle zurück. Gebrannt hat es nicht. In der Schleißheimer Straße hatte eine Putzfrau heißes Wasser laufen lassen, der Dampf hat die Brandmeldeanlage ausgelöst.