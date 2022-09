Burschenfeuer der „Huababuam“ im Garchinger Bürgerpark

Von: Nico Bauer

Am Nachmittag hatte es noch geschüttet – aber die Huababuam behielten die Nerven und feierten ein stimmungsvolles Fest. © Nico Bauer

Bis zuletzt stand die Premiere des Garchinger Burschenfeuers auf der Kippe – und dann verzogen sich die Wolken und wurde alles gut.

Garching - Rechtzeitig zum Einbruch der Dunkelheit hatten sich die Regenwolken verzogen, und damit konnten die „Huababuam“ Garching mit einigen Hundert Gästen feiern. Der 2010 offiziell gegründete Burschenverein hat sich in den vergangenen Jahren schon einen Namen gemacht. So hat man beim legendären Tauziehen zur Bürgerwoche die letzten Jahre immer als souveräner Sieger die Muskeln spielen lassen und beim Maibaumaufstellen beteiligten sich die jungen Männer an der Wache und garnierten die mit Partys in der Dirnismaninger Lagerstätte.

Burschenverein will mit eigener Veranstaltung den Garchinger etwas anbieten

Dennoch hatten die Burschen das Ziel, sich mit einer eigenen Veranstaltung zu zeigen und etwas für die Garchinger anzubieten. „Während Corona haben wir uns Gedanken gemacht und kamen auf die Idee mit dem Feuer“, sagt Vorsitzender Rene Eskandar. Als Veranstaltungsort wählten die Burschen den Festplatz im Bürgerpark, wo sonst das Festzelt steht. Obwohl es am späten Nachmittag noch einen Regenguss gab, bewahrte man die Ruhe und hatte dann einen trockenen Abend, an dem mehrere Hundert Besucher die Erwartungen übertroffen haben.

Großer Traum von der eigenen Vereinsfahne

Die Burschenvorstände Rene Eskandar und Martin Luttenberger können sich gut vorstellen, nach dem Experiment heuer die Veranstaltung beizubehalten. Man spricht dabei bewusst von dem Burschenfeuer, um sich nicht mit einer Sonnwendfeier beim Kalender festlegen zu müssen. Mehr als 30 der aktuell 50 Vereinsmitglieder haben bei der neuen Veranstaltung mitgeholfen, auch wenn die Sammlung von Holzspenden angesichts der Energieknappheit kein Selbstläufer war. Mit Veranstaltungen wie dem Burschenfeuer versucht der junge Verein, Rücklagen aufzubauen. „Wir träumen natürlich von einer eigenen Fahne“, sagt Clubchef Eskandar. Dieses Projekt ist mit fünfstelligen Kosten eine große Herausforderung.