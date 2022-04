Schweinsbraten wird teurer und Schnitzel gibt‘s ohne Gurkensalat: Gastwirte passen Preise an

Viele Lokale im Landkreis erhöhen die Preise ihrer Speisen und Getränke, um höhere Ausgaben abzufedern. © Symbolfoto/Jens Hartmann

Die Lebensmittelpreise steigen, Speiseöl wird knapp, gleichzeitig schnellen auch die Energiekosten in die Höhe. Kaum eine Berufsgruppe bekommt das alles so schmerzhaft zu spüren wie die Gastronomen, die sich durch die Bank gezwungen sehen, die Speisekarten neu zu schreiben.

Landkreis - „Wir haben nie die Gewinnmargen gehabt, um das alles auffangen zu können“, meint in Grünwald der junge Chef vom Alten Wirt, Jakob Portenlänger. Am 1. April hat er die Geschäfte von seinem Vater Uli übernommen. „Ich will natürlich nicht in vierter Generation das Ganze hier an die Wand fahren“, meint er, trotz allem klingt er zuversichtlich. Daran, die Preise zu erhöhen, führe allerdings „kein Weg vorbei“.

Höhere Einkaufspreise und Gehälter

Portenlänger sagt, einige Lebensmittel seien momentan gar nicht verfügbar, „das sind wir im Bio-Bereich allerdings auch gewohnt“. Sonnenblumenöl wurde ohnehin limitiert pro Einkauf. Im Schnitt, sagt der junge Gastronom, seien die Preise im Einkauf wohl um zehn Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Dazu kommt aber auch: dass zum 1. April eine Tariferhöhung von sieben Prozent beschlossen worden ist. „Natürlich erhöhe auch ich jetzt die Gehälter.“ Portenlänger, der 45 Leute beschäftigt im Lokal und im Hotel, überlegt jetzt, ob er nicht einen Ruhetag in der Woche einführen soll.

Schweinsbraten ist jetzt zwei Euro teurer

In Pullach, macht Sibylla Abenteuer, seit über 20 Jahren die Rabenwirt-Wirtin, trotz allen Elends einen überaus energiegeladenen Eindruck. „Ich komme durch, und ich expandiere“, teilt sie mit. Sie führt das Traditionslokal in bester Lage am Kirchplatz mit einer Terrasse zur Isar hin nach der Devise: „Nur in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie gut man ist.“

„Nur in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie gut man ist.“ Sibylla Abenteuer führt den Rabenwirt in Pullach. © Andrea Kästle

Ja, auch sie hat ihre Speisekarte neu geschrieben, hat nicht alles, aber einiges preislich nach oben gestuft. Der Schweinsbraten ist zum ersten Mal seit drei Jahren nun auch bei ihr teurer geworden und kostet jetzt zwei Euro mehr, nämlich 15,90 Euro, für eine Suppe zahlt man neuerdings 7,80 statt wie bisher 6,80 Euro. Das Bier hat sie gelassen, wie es war, die Weinpreise hat sie vorsichtig angehoben.

Schnitzel nur noch ohne Gurkensalat

Auch Abenteuer berichtet, dass sie ja schließlich nicht einkaufen könne, wie Aldi das macht. Auch sie erzählt von Engpässen beim Öl, gleichzeitig seien die Energiekosten „exorbitant gestiegen“. Die Osterferien würden wie immer mau laufen, das Osterwochenende selbst sei aber gut gewesen. Letztens habe sie, erzählt sie, ein Ehepaar beobachtet, das die Preise fürs Schnitzel auf der Speisekarte abgelesen hat. „Offenbar müssen die Menschen jetzt auch sparen.“ Dabei ist das Schnitzel bei ihr nicht teurer geworden, kommt aber künftig ohne Gurkensalat auf die Tische.

Derweil sagt auch Markus Gastberger, der in Garching 2016 das Augustiner übernommen hat und letzten Juni den Mut hatte, im ehemaligen Bürgerhaus das Stadtcafé, eine Weinbar und die Golden-Monkey-Bar aufzumachen, die Situation sei im Moment „grundsätzlich sehr sehr schwierig“.

Speiseöl auf 20 Liter pro Woche limitiert

Sein größtes Problem: soviel Lebensmittel herzubekommen wie er braucht, „Speiseöl ist etwa gerade pro Abnehmer limitiert auf 20 Liter in der Woche, aber das brauche ich normalerweise am Tag“. Das Augustiner hat draußen 200, drinnen 160 Plätze. Auch Gastberger hat die Speisekarten angepasst – moderat, wie er sagt. „Die Gäste verstehen es auch, bei uns hat noch keiner angefangen, zu diskutieren.“ Ein Segen ist für ihn, dass er im vergangenen Jahr einen Stromvertrag für drei Jahre abgeschlossen hat. Vom Gas ist er unabhängig, da angeschlossen an die Geothermie. Gleichzeitig sind die finanziellen Einbrüche, die dem Österreicher durch Corona entstanden sind, noch keineswegs verwunden. „Allein im Dezember hatte ich 2500 Stornierungen.“ Es fanden ja keine Weihnachtsfeiern statt.

„Moderat angepasst“ hat auch Markus Gastberger, Wirt des Augustiners in Garching, die Preise in seinen vier Lokalen. © Andrea Kästle

Preise für Fleisch um bis zu 50 Prozent gestiegen

Auch in Unterschleißheim, beim Alten Wirt, hat Besim Hulaj, der das Traditionslokal erst im vergangenen September übernommen hat, die Preise leicht erhöht. Die halbe Helles kostet jetzt 4,40 statt 4,20 Euro, der Schweinsbraten vom Strohschwein mit hausgemachten Kartoffelknödeln und Spitzkohl kommt für 14,90 auf die Tische (früher 14,50 Euro). Dabei, sagt Hulaj, sind die Preise für Fleisch im letzten halben Jahr um 40 bis 50 Prozent gestiegen. „Das muss man dem Gast erst mal klarmachen“. Auch der Unternehmer, der 28 Jahre angestellt gewesen ist und jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat, kämpft natürlich mit der Limitierung mancher Lebensmittel, „wenn ich Rapsöl verlange in der Metro, da werde ich nur belächelt“. Überhaupt, der Preis fürs Rapsöl lag vor Kurzem noch bei 1,50 Euro pro Liter. Er ist jetzt auf 3,50 gestiegen. „Viele Kollegen streichen einfach die Pommes von der Karte, die hat es bei uns ohnehin nicht gegeben.“ Trotzdem sagt er tapfer: „Ich mach meinen Job gerne.“