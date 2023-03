Kita schließt - Garching sucht Rettung für die Wichtel-Kinder

Von: Sabina Brosch

Teilen

86 Kitaplätze bietet die Wichtel-Akademie – noch. © Sabina Brosch

Der Betreiber gibt den Kindergarten Wichtel-Akademie auf dem Forschugscampus auf. Die Stadt Garching bemüht sich um eine Nachfolgelösung.

Garching – Die Kindertagesstätte Wichtel-Akademie in Garching schließt zum 1. September. Diese Botschaft erreichte die Eltern am Freitag Nachmittag per Mail. Es muss jedoch nicht das Aus für die Einrichtung bedeuten, die Stadt Garching arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. „Wir versuchen alles“, sagt Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD).

Wichtel-Akademie kann Kita nicht mehr betreiben

Seit gut vier Wochen ist bekannt, dass der bisherige Betreiber der Kita, die Wichtel-Akademie, den Kindergarten ab diesem September nicht mehr betreiben wird. Damit aus dem Wichtelkindergarten ein städtischer wird, bedarf es jedoch erst einmal des Wohlwollens des Landratsamts München. Die BBehörde muss eine Betriebsgenehmigung für das Gebäude erteilen. „Es ist nicht barrierefrei und entspricht angesichts der Ausstattung auch nicht dem aktuellen Standard“, sagt Bürgermeister Gruchmann. In dieser Woche soll es bereits einen Vor-Ort-Termin geben, denn allzu viel Zeit bleibt nicht.

Personal ist schwer zu finden

Selbst wenn das Landratsamt ein oder zwei Jahre genehmigt, dann steht ein weiteres Problem an: das Personal. „Um die Einrichtung in dieser Größe weiter betreiben zu können, brauchen wir 15 Erzieherinnen“, so Gruchmann. Man werde mit dem vorhandenen Personal natürlich sprechen, ob jemand wechseln will. Dass der Markt eng ist, „ist uns allen klar“, so Gruchmann. Zu guter Letzt müsse auch der jetzige Vermieter und Betreiber der Wichtel-Akademie, das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) und die Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft (BV), ins Boot geholt werden.

Abnahmegarantie und Kostenbeteiligung

Konkret meint Gruchmann damit etwa eine Abnahmegarantie von Plätzen und Garantie der Platzgebühren auch durch die wissenschaftlichen Einrichtungen. Denn von den 86 genutzten Kitaplätzen entfielen je elf auf das IPP und die Europäische Südsternwarte ESO und 19 auf weitere Max-Planck-Institute. 45 Plätze wurden von Beschäftigten der TU München genutzt. 33 Kinder stammen dabei aus Garching, diese müssten sonst in den bestehenden Garchinger Kindertageseinrichtungen untergebracht werden. Eine für die Stadt kaum zu stemmende Aufgabe, da bereits in diesem Jahr 20 Hortplätze fehlen.

Gespräche mit der Max-Planck-Gesellschaft

Auch will Gruchmann weder die Kosten für dringend erforderliche Umbaumaßnahmen noch einen eventuell anstehenden Ersatzneubau für die Wichtel-Akademie aus dem städtischen Säckel alleine finanzieren. „Auch darüber müssen wir mit der Max-Planck-Gesellschaft sprechen.“

Kein Platz in Studentenwerk-Einrichtungen

Diese dürfte froh über das Engagement der Stadt sein. Zumal sich auch die beiden weiteren Kita-Einrichtungen des Studierendenwerks am Campus, die Krippe „Sonnenkäfer“ und das Ingeborg Ortner Haus, nicht in der Lage sehen, die Wichtel-Kinder aufzunehmen. Eine Anfrage sei bereits eingegangen, aber die beiden Kitas des Studierendenwerks richten sich ausschließlich an Studenten und Mitarbeiter der TU.

Mit großem Einsatz für Erhalt gekämpft

„Wir möchten Ihnen versichern, dass wir mit großem Einsatz dafür gekämpft haben, eine Lösung zu finden. Dass uns dies nicht gelungen ist, bedauern wir sehr“, bekräftigte Geschäftsführerin Susanne Russell in ihrer Mail, die sie an die Belegschaft der Wichtel-Akademie, betroffene Institute und Eltern am Freitag verschickte. Alle Einrichtungen, die schon bisher Vertragspartner der Wichtel-Akademie waren und die Generalverwaltung der Max-Pl

Landratsamt muss überzeugt werden

„Wir halten es für essenziell, dass alle beteiligten Einrichtungen auf dem Forschungscampus, die GV und die Stadt Garching gemeinsam nach Wegen suchen, um ein solches Vorhaben gemeinschaftlich zu verwirklichen.“ Da die Rechtslage es einer von öffentlicher Hand geförderten wissenschaftlichen Institution nicht leicht mache, eine Kinderbetreuung auf die Beine zu stellen, dürfte das Engagement der Stadt also gerade recht kommen. Als erster Schritt muss jedoch das Landratsamt von der Notwendigkeit überzeugt werden und die Betriebsgenehmigung erteilen.