Eltern dürfen Knirpse am ersten Schultag knipsen

Landkreis–Ein Schreckgespenst geht um. Es durchstreift Seniorenresidenzen, Kindergärten, Vereinsheime und vor allem Schulen. Erklingt sein Name, erstarrt Hobbyfotografen vor Angst der Knipsfinger – und ganze Lehrerkollegien geraten in Panik. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, so heißt der Geist, der derzeit spukt. So sehr sich Datenschutzexperten auch mühen, zu erklären, dass es sich bei der Angst vor der DSGVO tatsächlich eher um eine von besorgten Eltern losgetretene Geisterdebatte handelt: Die Angst, etwas falsch zu machen geht um, gerade, was Fotos angeht. Und so sind auf Veröffentlichungen aller Art immer mehr Hinterköpfe statt Gesichter zu sehen, oder unkenntlich gemachte Augenpartien wie bei Verbrechern vor Gericht.

Verbot in Sachsen-Anhalt sorgt für Aufregung

Eine Schule in Sachsen-Anhalt hat die grassierende Datenschutz-Panik nun laut übereinstimmenden Berichten dazu bewogen, Eltern das Fotografieren am ersten Schultag gänzlich zu verbieten. Selbst, wenn das Motiv die eigenen Kinder sind. Selbst, wenn die Bilder nur für die private Sammlung gedacht sind.

Schulamt und Kultusministerium geben Entwarnung

Kein Präzedenzfall für den Landkreis München, wenn es nach dem Schulamt und dem Kultusministerium geht. Im Freistaat soll der Nachwuchs samt Schultüte im Klassenzimmer weiter im Familienalbum landen dürfen. „Die Entscheidung liegt grundsätzlich bei der Schule“, sagt Ministeriumssprecher Günther Schuster über Fotoverbote. Grundsätzlich sei das Fotografieren von Schülern nur mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten erlaubt, ab dem 14. Lebensjahr müssten auch die Kinder selbst einverstanden sein. Aber: „Aufnahmen, die von Erziehungsberechtigten ausschließlich für den privaten (Eigen-)Gebrauch angefertigt und genutzt werden, sind hiervon ausgenommen.“

Aber bitte nicht ins Internet und auf soziale Medien

Heißt im Klartext: Sofern die Fotos nicht anschließend im Internet oder sonst wo veröffentlicht werden, dürfen Eltern nach wie vor ihre Knirpse knipsen, ohne Ärger fürchten zu müssen. Das ist die offizielle Haltung des Ministeriums. Und die gilt auch am kommenden Dienstag, 10. September, dem ersten Schultag für die Erstklässler in Bayern.

Schulrat sagt: „Ich finde so etwas absolut lächerlich“

Wäre ja auch noch schöner, findet Schulrat Ulrich Barth aus dem Landratsamt München. Seiner Behörde unterstehen sämtliche Grund- und Mittelschulen im Landkreis. „Ich finde so etwas absolut lächerlich“, sagt Barth über ein Foto-Verbot am Einschulungstag. Ihm sei kein Schulleiter in der Region bekannt, der so etwas im Sinn habe. „Dafür müsste es schon eine gute Begründung geben“, konstatiert der Schulrat. Auch Ulrich Barth schränkt aber ein, dass es immer darauf ankomme, was anschließend mit den Fotos passiert. Konsequenzen bei unrechtmäßiger Veröffentlichung seien möglich. „Das liegt in der Verantwortung der Eltern.“

Dialog statt Verbot

Bayerns Kultusministerium, das Schulen in Sachen Datenschutz berät, setzt dabei auf Dialog statt Verbot. Die Eltern aufzuklären, was erlaubt sei und was nicht, ist laut dem Ministeriumssprecher die beste Strategie. Dann wird’s auch was mit dem Eintrag im Familienalbum.