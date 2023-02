Bürgermeister dankt dem Einsatz der Feuerwehr: Leuchtturm im Blackoutszenario

Alle für alle: Bürgermeister Dietmar Gruchmann (l.) dankt der Feuerwehr. © feuerwehr

65. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hochbrück: Bürgermeister dankt für Halt in Krisenszenarien wie Blackout oder Flüchtlingsunterbringung.

Hochbrück – Nach schwierigen Pandemiejahren, konnte Vereinsvorsitzender Thomas Furchtsam bei der 65. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hochbrück endlich wieder von einem ereignisreichen Jahr 2022 berichten. Glanzlichter waren etwa der am 1. Mai mit Muskelkraft aufgestellte Maibaum, vom 24. bis 26. Juni das traditionelle Brückenfest der Hochbrücker Vereine und im Oktober der dreitägige Ausflug nach Brixen in Südtirol, meldet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Der Übungs- und Ausbildungsbetrieb konnte wieder im erforderlichen Umfang durchgeführt werden. Die 83 aktiven Feuerwehrfrauen und -männer mussten 179 Einsätze abarbeiten und erbrachten dabei rund 4000 ehrenamtliche Stunden. 53 dieser Einsätze waren Personensuchen durch die angegliederte Rettungshundestaffel. Dazu kamen laut Feuerwehr noch weitere 8000 Stunden für Ausbildung, Gerätepflege und Verwaltung.

Feuerwehr Hochbrück: Hochbrücker Feuerwehrhaus ist ein „Leuchtturm“ für die Bevölkerung

Als Novum berichtete der Kommandant von der Gründung der Hochbrücker Kinderfeuerwehr im vergangenen Jahr, um Feuerwehrnachwuchs zu gewinnen. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) bedankte sich für die ehrenamtliche Arbeit – sowohl im feuerwehrtechnischen, als auch im gesellschaftlichen Bereich.

Besonders erwähnte er die Sammelaktion für die Ukraine und die Unterstützung bei den Vorbereitungen für einen möglichen Blackout. Das Hochbrücker Feuerwehrhaus sei dabei ein „Leuchtturm“ für die Bevölkerung mit Notstromversorgung und unabhängiger Heizung. Auch der Hochbrücker Maibaum und das Brückenfest seien ohne die Feuerwehr nicht denkbar.

