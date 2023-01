Lkw droht von Böschung abzustürzen

Symbolbild. © Friso Gentsch

Ein Lkw ist von der Autobahn abgekommen und droht am Autobahnkreuz München Nord eine Böschung hinunterzustürzen. Der Rettungseinsatz führt zu erheblichen Stau am Autobahnkreuz München Nord.

Garching – Ein Lkw ist von der Autobahn abgekommen und droht am Autobahnkreuz München Nord eine Böschung hinunterzustürzen. Der Lkw-Fahrer kam heute um 9.30 Uhr auf der Überleitung von der A9 zur A99 Richtung Salzburg von der Fahrbahn ab.

Als Ursache geht die Polizei von einem medizinischen Notfall aus. Der Laster riss die Leitplanke aus der Verankerung und drückte sie ein. Laut Polizei steht das Fahrzeug so gefährlich an einer steilen Böschung, dass es abzustürzen droht – auf einen weiteren Autobahnzubringer. Die alarmierten Rettungskräfte konnten mittlerweile den Fahrer bergen. Er wurde per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren Garching und Oberschleißheim sowie die Berufsfeuerwehr sind dabei, den Laster zu sichern. Auf der A9 gibt es erhebliche Verkehrsbehinderungen, der Verkehr Richtung München staut sich bis Garching Süd, meldet die Autobahnpolizei. mm

