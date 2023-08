Mercedes-Fahrer wird auf der Autobahn durch Seitenfenster gerettet

Von: Laura May

Umgekippter Mercedes auf der A9. © Feuerwehr Stadt Garching

Ein 44-Jähriger ist mit seinem Mercedes-Sprinter auf der A9 umgekippt. Wie es dazu kommen konnte, weiß bisher niemand.

Garching – Ein 44-Jähriger ist am Mittwochabend, 2. August, gegen 22 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter umgekippt. Nach Informationen der Polizei fuhr der Mann auf der A9 in Richtung Nürnberg auf der mittleren Fahrspur. Was dann passierte, ist bisher unklar. Jedenfalls geriet er etwa 100 Meter vor der Ausfahrt Eching auf die linke Fahrbahn, knallte gegen die Leitplanke und sein Fahrzeug kippte auf die Seite.

Mann muss durch Seitenfenster befreit werden

Die Feuerwehr der Stadt Garching wurde mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall – Person eingeklemmt“ alarmiert. Darüber informieren die Einsatzkräfte auf Facebook. Weiter heißt es: „Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Transporter auf der Seite lag. Der Fahrer konnte sich aufgrund seiner Lage und der des Fahrzeugs, sowie seinen Verletzungen nicht eigenständig befreien.“

Die Feuerwehr rückte aus. Nachdem die Besatzung des ersten Löschfahrzeuges den Brandschutz gesichert hatte, verschafften sie sich Zugang zu dem 44-Jährigen. Hierfür wurden über Schnitte in der Windschutzscheibe und dem Dach eine sogenannte „Fischdosen-Öffnung“ geschaffen.

Mercedes mit Totalschaden

Nachdem die Feuerwehr das Seitenfenster geöffnet hatte, konnte der Mann eigenständig herausklettern, da er nur eingeschlossen, nicht eingeklemmt, war. Anschließend kam er leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro und geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden des Mercedes aus.

In der Zeit der Personenrettung wurden laut Feuerwehr Garching alle Fahrbahnen gesperrt. Während der Aufräumarbeiten konnte eine Spur freigegeben werden. Die Feuerwehr war für rund 2,5 Stunden unter der Leitung von Kommandant Christian Schweiger im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr Dietersheim, die Kreisbrandinspektion Freising, die Polizei, der Rettungsdienst, sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

