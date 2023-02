Windräder im Landkreis München: CSU-Kreistagschef rät Kommunen, aktiv Standorte zu suchen

Von: Bert Brosch

Garchings einzige Option: Nur zwischen der Freisinger Landstraße und der A 9 könnte ein Windrad stehen. © Bert Brosch

Der CSU-Kreistagschef Stefan Schelle rät denen Kommunen im Landkreis dazu, ihre Windrad-Vorbehalte abzulegen. Sie sollen „proaktiv Standorte festlegen“.

Landkreis – Eines steht fest, das war Stefan Schelle wichtig zu betonen: „Wir werden viele Windräder rund um München bekommen, so will es die Bundesregierung“, sagte der Vorsitzende des Regionalen Planungsverbandes. „Also sollten alle Gemeinden proaktiv ihre Standorte festlegen.“ Schelle sieht nur ein großes Problem: Wie soll der Strom transportiert werden?

Schelle, zugleich Bürgermeister von Oberhaching und CSU-Fraktionschef im Kreistag, sprach vor Garchinger Parteikollegen über Windräder im Münchner Norden. Nur 30 Besucher interessierte das Thema, dabei informierten Schelle und Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl, der sich als Landtagskandidat präsentierte, ausführlich.

300 bis 400 Windräder

Man gehe von 300 bis 400 Windrädern in den Landkreisen Freising, Erding, Dachau, Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Starnberg, München und der Landeshauptstadt aus, sagte Schelle. Im Süden Münchens stehen schon einige, zudem sind die Planungen für mehrere neue Anlagen weit. Bayern muss 1,8 Prozent der Landfläche bis 2032 für Windräder ausweisen, also 70.000 Quadratkilometer. „Wenn wir das nicht machen, haben wir als Kommunen keinerlei Mitsprache, wo ein Windrad gebaut wird“, warnte Schelle.

Reizthema Windkraft? Nicht so ganz. Nur 30 Besucher kamen zur CSU-Veranstaltung. © mic

Laut seit 1. Februar gültigen „Wind-an-Land-Gesetz“ müssen alle Bundesländer Windregionen ausweisen. Wo die sogenannten Vorrangflächen für Windräder liegen, das legen in Bayern die regionalen Planungsverbände fest. „Das heißt nicht, dass dort Windräder gebaut werden, es kommen Wasser-, Arten- und Naturschutz zum Tragen, aber deutlich schwächer als bisher“, führte Schelle aus. Ein weiteres Problem seien Flughäfen, hier kenne man die kritischen Bereiche, nicht aber bei militärischen Anlagen. „So taucht in der Verbotszone noch der Erdinger Flughafen auf, obwohl es den seit Jahren nicht mehr gibt.“ Generell sei die 10H-Regelung beendet, nun gelte für Wohngebiete ein Abstand von 1000 Meter zum Windrad, für Gewerbegebiete, Autobahnen oder Schienen 500 Meter.

Für Garching bedeute dies durch die Nähe zum Flughafen sowie der Einflugschneise der Bundespolizei-Hubschrauber in Oberschleißheim, „dass es bis zu drei Windräder nur zwischen der Freisinger Landstraße und der A 9 in Richtung Eching geben kann“, sagte Schelle. Als Kosten kalkuliert er für die bis zu 260 Meter hohen Anlagen fünf bis sechs Millionen Euro, der Flächenbedarf beträgt 4000 Quadratmeter, ein halber Fußballplatz also.

„Stromtrassen müssen jetzt ganz schnell kommen“

Auch Böltl ist sicher, dass die Zeit ohne Windkraft vorbei ist. „Es dürfen nur nicht alle an die Autobahn gebaut werden, da wohnen auch Menschen. Wenn die Stadt München und einige Gemeinden keine Flächen ausweisen, dürfen nicht alle Windräder in den Norden und Osten kommen“, sagte Böltl. Aus seiner Sicht müsse die CSU pragmatisch Ökonomie und Ökologie verbinden.

Viel Skepsis zeigt sich noch bei der Garchinger CSU. Fragen aus dem Publikum, ob die 10H-Regelung nicht eine gute Sache gewesen sei, warum es keine Stromtrassen aus dem Norden nach Süden gebe, ob man nicht viele Windräder zu einem Windpark zusammenfassen sollte und wo der überschüssige Strom gespeichert werde, beantwortete Schelle – ohne auf die maßgebliche CSU-Verantwortung für vieles davon einzugehen. „Laut Bayernwerk müsste das aktuelle Stromnetz verdoppelt werden, wenn die Windräder kommen. Wo der Strom gespeichert wird weiß keiner.“ Er fordert: „Die Stromtrassen müssen jetzt ganz schnell kommen.“

