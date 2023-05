Musikschule feiert ihr Römerhof-Gebäude

Vielseitiges Konzert Höhepunkt eines dreitägigen Festprogramms

Von Sabina Brosch

Einzeln, als Duo oder Trio, zu Acht oder auch als Chor mit 13 Mitgliedern: Die Schüler der Musikschule Garching zeigten beim Festkonzert anlässlich des Umzugs ins Römerhof-Gebäude vor 30 Jahren vor ihren begeisterten Angehörigen eine unglaubliche Bandbreite.

Garching - Klassik, Jazz, Rock, Chorstücke, Pop oder A capella – alle Stilrichtungen wurde mit großem Enthusiasmus aufgeführt.Die Feier konnte auch gleich als Generalprobe verstanden werden. Denn in zwei Jahren wird die Einrichtung ihr 40-jähriges Bestehen begehen. Jetzt wurde aber erst einmal gefeiert, dass man seit 30 Jahren im Gebäude des Römerhofes beheimatet ist. Der erste Unterricht fand in den Räumen der St.-Severin-Schule statt, dann im Kellergeschoss des Bürgerhauses. Bis 1993 war die Musikschule zudem in der Grundschule Hochbrück untergebracht. Erst mit dem Umzug in das eigene Musikschulgebäude im Römerhof wurde das gesamte Angebot gebündelt und konnte zudem erweitert werden.

Vor 30 Jahren umgezogen

„Vor 30 Jahren hierher in der Römerhof umgezogen, der zuvor noch ohne Baugenehmigung umgebaut wurde. Vom ersten Tag an voll belegt und heute muss ich ständig Glückwünsche und Urkunden für erfolgreiche Wettbewerbe überbringen. Aber das mache ich sehr gerne“, sagte Bürgermeister Dieter Gruchmann. Er selbst stehe mit seinen Kindern seit einem halben Jahr auf der Blockflöten-Warteliste, „so wird eben zur großen Freude von Allen zu Hause geübt, bis wir endlich den Platz in der tollen Musikschule ergattern“.

Große Komponisten als Namensgeber

Alle Räume tragen den Namen großer Komponisten, der Turm und das rückseitige Theatron verleihen der Schule ein besonderes Ambiente. Derzeit werden 750 Schüler von 34 Lehrkräften unterrichtet und „es wächst und gedeiht weiterhin, die Corona-Delle haben wir sehr gut aufgefangen“, sagt Musikschulleiter Holger Hochmuth. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man solch’ ein schönes Gebäude und Gelände zur alleinigen Verfügung hat“, so Hochmuth. Zum Glück könne er stets auf die Unterstützung der Stadt bauen. Auch reichen die Räume noch aus für den Unterricht, wenngleich man die 30 Jahre doch an manchen Stellen spüre.

Aktuell ist die Ertüchtigung der Theatron-Beleuchtung an der Reihe, auch „die Barrierefreiheit für den Beethovensaal werden wir nicht hinbekommen. Da führt einfach kein Weg hin.“ Ein behindertengerechter Unterricht ist dank des Aufzugs dennoch möglich.

Drei Tage gefeiert

Drei Tage lang wurde gefeiert mit Festkonzert, Tag der offenen Tür, einem musikalischen Quiz und einem Jazzfrühschoppen. Das Festkonzert war ein Spiegel des musikalischen Angebots, von Solisten bis hin zu Ensembles, von Klassik bis zum amerikanischem Welthit oder Latin Groove.

Hochmuth und sein Stellvertreter Alexander Leidolph führten locker durch das umfangreiche Programm. „Bei Starkregen stehen wir im Keller im Wasser und der Putz bröckelt überall – aber das ist eben das besondere Flair unserer Musikschule“, so Leidolph. Annähernd 90 Musiker traten auf und gaben ihr Bestes – jeweils lange honoriert vom Publikum. sab