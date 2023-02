Forschungsreaktor seit drei Jahren dicht: „Verlieren mindestens eine Generation von Doktoranden“

Von: Sabina Brosch

Neutronen dienen der Wissenschaft als eine Art Supermikroskop für einzigartige Einblicke in die Materie. © Bernhard Ludewig

Seit Frühjahr 2020 steht der Forschungsreaktor in Garching (FRM II) still. Das bedeutet auch Stillstand bei Forschungsarbeiten und den Verlust von Wissenschaftlern und Nachwuchsforschern ins Ausland. Eine Institutsleiterin aus Aachen warnt vor dem Verlust einer ganzen Doktorandengeneration in der Neutronenforschung.

Garching – Professorin Dr. Mirijam Zobel (36) ist Institutsleiterin für Kristallographie an der RWTH Aachen und betreut zwei von 26 Instrumenten am Forschungsneutronenreaktor in Garching. Zobel und ihre Mitarbeiter forschen an magnetischen Strukturen, es geht um Katalyse, Nano- und Energiematerialien.

Als Institutsleiterin bangt sie um die Zukunft des deutschen Nachwuchses. „Bereits jetzt können wir kaum noch Doktorarbeiten auf Themen vergeben, in denen Neutronenstrahlzeit benötigt wird, wenn wir an das Wohl der Doktoranden denken. Denn es fehlt der Zugang zu genügend Strahl- und damit Messzeiten in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland.“

Die Nachfrage sei wesentlich höher als das Angebot. Im Namen des Komitees für Forschung mit Neutronen (KFN) hat sie mit Kollegen einen offenen Brief an das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verfasst, um darzulegen wie wichtig die Neutronenforschung und der Zugang zu Neutronenquellen für aktuelle Forschungsfragen seien.

Forschungsreaktor TU-Garching: „wir verlieren eine Generation von Doktoranden“

Neutronen dienen der Wissenschaft als eine Art Supermikroskop für einzigartige Einblicke in die Materie. Es geht um Grundlagen der Supraleitung, um diesen physikalischen Effekt für den widerstandsfreien Stromtransport bei normalen Temperaturen zu verstehen und nutzen zu können.

Aber auch um die Analyse magnetischer Eigenschaften von Materialien, die in zukünftigen Computern zum Einsatz kommen könnten oder das Erforschen, wie Proteine im menschlichen Körper funktionieren. „Ich sehe es als äußerst dringlich an, jetzt aktiv zu werden und die politischen Entscheidungsträger aufzurütteln. Ansonsten verlieren wir mindestens eine Generation von Doktoranden“, wichtige Forschungskooperationen und Deutschland womöglich eine führende Stellung in der Neutronenforschung, so auch die Sicht des KFN.

Forschungsreaktor TU-Garching: Jährlich forschen hier bis zu 1200 Wissenschaftler

Dringend müssten Engpässe im Zugang zu Neutronen abgemildert werden, etwa durch bevorzugte Gewährung von Strahlzeit für Nachwuchswissenschaftler, oder auch diese mit einem Reisefonds zur Nutzung ausländischer Quellen, zum Beispiel nach dänischem Vorbild, zu unterstützen. Nach der Schließung der Neutronenquellen am Forschungszentrum Jülich (2006) und den Helmholtz-Zentren in Geesthacht (2010) und Berlin (2019) konzentrierte sich die Neutronenforschung in Deutschland auf das Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) in Garching.

Jährlich forschen hier bis zu 1200 Wissenschaftler, über 260 Doktorarbeiten werden bearbeitet. Dieser steht nun seit 2020 still, von einem kontinuierlichen Betrieb am FRM II ist im Frühjahr 2024 auszugehen. Zahlreiche Forscher mussten in der Zwischenzeit an das Institut Laue-Langevin (ILL) in Grenoble ausweichen, wo aber aufgrund regulärer Wartungsarbeiten 2022 keine Experimente stattfanden.

Forschungsreaktor TU-Garching: Messzeit ist europaweit knapp

Institutsleiterin Mirijam Zobel zu Besuch am Forschungsreaktor der TU München in Garching. © Wenzel Schürmann / TUM

Die Wiederinbetriebnahme des ILL ist für März dieses Jahres geplant. Alternative Möglichkeiten bestehen prinzipiell in der Schweiz, in England oder den USA. Dort steht den deutschen Forschern jedoch nicht gleich viel Messzeit zur Verfügung, zum Beispiel in Grenoble weniger als die Hälfte. Zobel betont, dass das Centre for Neutron Science am Forschungszentrum Jülich eine neuartige Neutronenquelle entwickelt. Das Projekt „Hochbrillante Neutronenquelle“ (HBS) ist eine beschleunigerbasierte Neutronenquelle.

Forschungsreaktor TU-Garching: Entwicklungs- und Bauzeiten für neue Nutzereinrichtung sind lang

Sie erlaubt es ähnlich viele Neutronen für viele Streuexperimente zur Verfügung zu stellen wie Reaktoren, ist aber keine kerntechnische Anlage und beruht nicht auf Kernspaltung. Verwendet also weder spaltbares Material oder produziert ernsthaft Atommüll und ergänzt die Messmethoden zum reaktorbasierten FRM II. „Dieses Projekt muss nun zielstrebig weiterentwickelt werden und dafür ausreichend Finanzierung erhalten, um als neuartige Quelle in circa zehn Jahren den Nutzern zur Verfügung zu stehen“, so Zobel.

Da die Entwicklungs- und Bauzeiten für so eine neue Nutzereinrichtung aber sehr lang sind, hofft Zobel, dass der Messbetrieb in Garching schnellstmöglich wieder startet und auch dort über Upgrades von Instrumenten weiterhin Spitzenforschung möglich ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.