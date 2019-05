Plötzlich Dichter: Alexander (13) und seine Ballade von der lila Kuh

Dass einen 13-Jährigen das Reimfieber packt, ist eher selten. Vor allem, wenn er sich eigentlich viel mehr für Physik und Mathe als für angestaubte Dichterfürsten begeistern kann. Doch den SiebtklässlerAlexander Hutanu ausGarching hat plötzlichdie Muse geküsst.

Garching – Mit den Klassikern hat Alexander Hutanu nichts am Hut. Schiller, Goethe oder Annette von Droste-Hülshoff und deren Werke sitzt der Dreizehnjährige im Unterricht gewöhnlich stoisch aus. Sein Ding sind die Naturwissenschaften, Physik vor allem und Mathematik.

Was ihn an dem von seiner Lehrerin ausgelobten „Tag der Poesie“ Ende März ritt, kann sich der Schüler der Klasse 7c des Werner-Heisenberg-Gymnasiums bis heute nicht erklären. Sei‘s drum, die Ballade, die der 13-Jährige auf Veranlassung von Friederike Göckel-Bottesch schrieb, begeisterte nicht nur die Deutschlehrerin. Und Alex Hutanu stellte fest: Endlich hat er einen Zugang zu seiner Kreativität, zu Fantasie und Wortgewalt, gefunden.

Bis zu jenem Tage war Alex Hutanu, der sich in den engen Bahnen naturwissenschaftlicher Formeln und Gesetze heimisch fühlt, der der Logik stets der Fantasie den Vorrang lässt und bei allem, was sich reimt, auf Durchzug stellt, „kein Fan von Deutschunterricht.“ Er habe grundsätzlich kein Problem damit, sich auszudrücken, versichert er dem Münchner Merkur. „Aber wenn ich inhaltlich nicht an feste Regeln gebunden bin, wenn Fantasie gefragt ist, bin ich ruckzuck draußen.“

Der 13-jährige Gymnasiast entstammt einer Familie von Naturwissenschaftlern. Sein Vater (49) ist Physiker am Garchinger Forschungsreaktor. Alex’ 12 Jahre älterer Bruder macht in Basel gerade seinen Doktor in Biochemie. Einzig die Mutter (48) fällt ein wenig aus dem Rahmen. Natalia Hutanu ist zwar ebenfalls auf dem Campus beschäftigt, arbeitet aber als Sprachwissenschaftlerin

Alex´ Weg scheint daher vorgezeichnet. Was seine Zukunft betrifft, hat sich der jüngste Spross der vor 20 Jahren aus der Ukraine eingewanderten Familie längst festgelegt. „Ich weiß, dass ich den naturwissenschaftlichen Weg einschlagen werde“, kündigt er an.

Doch dann der Wandel: Die schmerzhafte Erfahrung einer Klassenarbeit über Balladen mit magerer Notenausbeute lag noch nicht lange zurück, als seine Lehrerin den 26. März zum „Tag der Poesie“ erhob. Friederike Göckel-Bottesch rief ihre Schüler auf, eine Ballade zu einem Thema ihrer Wahl zu verfassen. Und auf einmal lief es wie von selbst.

„Ich hatte Schafe im Kopf“

„Ich hatte Schafe im Kopf“, erinnert der 13-Jährige. Hühnchen, Schweine, Rindviecher. Das Idyll eines Bauernhofs vor dem inneren Auge, entstand eine Geschichte über Schicksalsschläge, wirtschaftliche Not und die lilafarbene Milka-Kuh. Vier Strophen schrieb Alex im Unterricht. Friederike Göckel-Bottesch war entzückt ob des Resultats. „Ich sollte die Ballade daheim unbedingt zu Ende bringen.“ Sieben weitere Strophen entstanden. Die Lehrerin ermunterte ihn, das Werk mit dem Titel „Die wundersame Geschichte einer Bauernfamilie“ zu veröffentlichen.

Dass ihr Junge auf einmal Fantasie bewies, begeisterte auch die Eltern. „Normalerweise ist so was nicht sein Ding“, sagt Mutter Natalia. Goethes „Zauberlehrling“, Schillers „Ring des Polykrates“ oder „Der Knabe im Moor“ von Annette von Droste-Hülshoff sind in der Familie natürlich bekannt. Dass ihr Sohn, der „in Deutsch gewöhnlich nicht so gute Noten“ heim trägt, der Poesie verfallen könnte, hätte sie aber nicht erwartet.

Alexander Hutanu scheint dennoch nicht geneigt, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Auf dem festen Boden naturwissenschaftlicher Gesetze und mathematischer Regularien, wo alles so wohlsortiert erscheint, fühlt sich der 13-Jährige nach wie vor am wohlsten. Ob er sich irgendwann mal wieder ans Reimen macht? „Warum nicht“, antwortet Alex nach einer kurzen Pause: „Vielleicht aus Langeweile.“

Die Ballade „Die wundersame Geschichte einer Bauernfamilie“ von Alexander Hutanu: