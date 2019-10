Post-Filiale in Garching: Dann wird eröffnet

Die Post-Filiale in Garching zieht an die Münchner Straße. Nun steht auch fest, wann sie eröffnet.

Garching - Der Eröffnungstermin steht: Am 15. November wird die neue Postfiliale in der Münchner Straße in Garching eröffnen. „Totale Euphorie“ macht sich hier bei Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) breit: „Die Stadt braucht eine Post.“

Der Rathauschef ist heilfroh, dass Garching ein Schicksal wie Ismaning oder Unterföhring erspart bleibt: eine Ort ohne Post. Aus der Niels-Bohr-Straße musste sie vor sechs Jahren ausziehen und war seitdem in Ausweichcontainern an der ehemaligen B 471 untergebracht. Dass die Filiale nun auf dem Areal der OMV-Tankstelle erhalten bleibt, „ist mein ganz persönlicher Erfolg“, sagt Gruchmann, und auch Ergebnis seiner Beharrlichkeit.

Einige Telefonate habe er mit der Deutschen Post in Bonn geführt. Zudem hat er den Besitzer des Tankstellen-Geländes sowie einen Postvertreter in sein Amtszimmer gebeten. Gruchmann habe ihnen seinen Wunsch geäußert, etwas Sinnvolles für Garching zu entwickeln und ihnen ins Gewissen geredet. „Dann habe ich sie alleine gelassen“, erinnert sich Gruchmann. Nach einer Stunde einigten sich beide Seiten. Sobald die Post das städtische Grundstück verlassen hat, gehe zudem der Bau des Feuerwehrgerätehauses voran.