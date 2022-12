Radschnellwege in den Norden und Osten - Für den ersten Abschnitt beginnt 2023 der Bau

Von: Charlotte Borst

Ein erster Abschnitt eines Radschnellweges in Nordrhein-Westfalen. © dpa

Viele Radfahrer warten schon lange auf sie: Radschnellwege, auf denen sie zügig und möglichst kreuzungsfrei vorankommen.

Garching/Landkreis – Eine 30 Kilometer lange Trasse soll den Münchner Hauptbahnhof mit der Stadt Unterschleißheim, beziehungsweise der Stadt Garching verbinden und zum Forschungscampus fortgesetzt werden. Die Trasse soll zweispurig werden, damit Radfahrer hohen Fahrkomfort genießen, auch sollen sie größtenteils Vorrang haben gegenüber dem kreuzenden Verkehr.

Erste Vorbereitungen

Die Landeshauptstadt hat schon begonnen. Der erste Abschnitt im Landkreis wird 2023 endlich gebaut. Erste Vorbereitungen werden getroffen, um in Garching anzufangen. Der Kreistag hat einstimmig beschlossen, dass bis Ende Februar Bäume und Büsche gefällt werden, wo die Trasse von der B13 abzweigt Richtung Osten nach Hochbrück.

Wann entlang der B13 von der Grenze der Landeshauptstadt in Richtung Norden gebaut wird, ist noch völlig ungewiss. Für den Abschnitt an der Bundesstraße ist das Staatliche Bauamt Freising zuständig. Der Radschnellweg wird als Teil der B13 betrachtet, daher ist – wie bei Veränderungen an Bundesstraßen üblich – ein Planfeststellungsverfahren notwendig. „Alle Beteiligten werden einbezogen“, erklärt Tanja Sartorius vom Staatlichen Bauamt Freising, das den Streckenabschnitt zwischen der Münchner Stadtgrenze und der Kreuzung B13/ B471 verantwortet, ebenso wie die weitere Strecke entlang der B13 bis Unterschleißheim. „Wie lange das Planfeststellungsverfahren dauert, können wir nicht abschätzen. Es ist der erste Radschnellweg überhaupt, den wir bauen“, sagt Sartorius, erste Gespräche mit Grundeigentümern würden geführt.

7,1 Kilometer lange Trasse auf Garchinger Stadtgebiet

Etwas einfacher ist der Bau der 7,1 Kilometer langen Trasse auf Garchinger Stadtgebiet. Hier ist der Landkreis verantwortlich. Der Abschnitt beginnt am südwestlichen Rand von Garching-Hochbrück südlich der Kreuzung B13/B471 und hat die für Radschnellwege vorgeschriebene Breite von 6,5 Metern: 4 Meter für den Radweg und 2,5 Meter für den parallel geführten Gehweg. Die Brücke über den Schleißheimer Kanal ist zu klein und wird durch eine breitere Brücke ersetzt. Die Trasse verläuft dann weiter Richtung Osten nördlich des Kanals. Vor der U-Bahn-Unterführung schwenkt sie nach Norden ab und führt westlich der Gleise Richtung U-Bahnhof Hochbrück.

Erster Abschnitt kostet 4,5 Millionen Euro

Der erste Abschnitt, den der Landkreis 2023 baut, soll 4,5 Millionen Euro kosten. Der zweite und der dritte Abschnitt nach Garching und zum Forschungszentrum sind in Planung. Sie sollen im Jahr 2024 realisiert werden. Die Trasse verläuft größtenteils auf Grundstücken der Stadt Garching. Die Abstimmungen mit einigen wenigen Privateigentümer seien größtenteils abgeschlossen, heißt es aus dem Landratsamt.

Route von Lehel bis Markt Schwaben

Eine weitere Radschnell-Route soll vom Lehel bis nach Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) führen, über Riem, Feldkirchen, Aschheim und Kirchheim. Landeshauptstadt und Landkreis München haben der Route schon zugestimmt. Nun wird die Strecke vertieft geplant.

Zudem gibt es Studien für eine Radhauptverbindung von Oberhaching nach München. Weil im Bereich Oberhaching jedoch eine Bahnunterführung verbreitert werden müsste, stößt die Umsetzung auf Probleme. Eine neue Trasse wird gesucht, sodass eine zeitnahe Umsetzung nicht möglich ist.