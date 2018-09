Realschule bringt Garching in die Bredouille

Die Schülerzahlen explodieren: Eine neue Realschule in Garching wäre die Lösung. Doch die bringt die Stadt in Schwierigkeiten.

Garching – Es braucht eine weitere Realschule im Norden des Landkreises. Die beiden in Unterschleißheim und Ismaning nähern sich ihren Kapazitätsgrenzen. Garching wäre eine Option. Denn 263 Realschüler der Stadt fahren täglich Ismaning, Unterschleißheim und sogar bis nach Taufkirchen. Letztere ist für ihr Förderprogramm in den Leistungssportklassen Fußball bekannt.

Garching ist „Favorit“

Die langen Schulwege will die Garchinger CSU abschaffen und hat im August im Stadtrat beantragt zu prüfen, ob der Bau einer Realschule in Garching möglich ist. Darüber sprach Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) kürzlich mit seinen Kollegen der Nordkommunen und Landrat Christoph Göbel (CSU) bei einem Arbeitstreffen. Dort machte Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) einmal mehr deutlich, dass seine Realschule aus den Nähten platzt und erläuterte bei der Zweckverbandssitzung des Garchinger Gymnasiums, dass die Ismaninger Schule auch nicht erweitert werden kann. Es muss eine neue Realschule her – „und wir sind Favorit“, sagte Gruchmann im Stadtrat.

Kosten von mindestens 20 Millionen Euro

Eine Rolle, die Probleme für die Stadt mit sich bringt. Denn es gibt bereits eine lange Liste mit Posten, die es zu zahlen gilt: die der Abwicklung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, die neue Grundschule, das Hallenbad, Kitas und das neue Feuerwehrgebäude. Insgesamt knapp 100 Millionen Euro, das neue Gebäude für die Volkshochschule nicht eingerechnet.

Eine Realschule, für die sich mindestens 450 Schüler in Garching einschreiben müssten, würde die Stadt voraussichtlich weitere 20 Millionen Euro kosten. Obwohl der Landkreis Träger weiterführender Schulen ist, bleibt die Kommune auf Kosten sitzen. Hinzu kämen Aufwendungen für ein Grundstück, das die Stadt dem Kreis kostenlos oder zur Erbpacht überlassen muss. „Das wären noch mal zehn Millionen Euro“, schätzt Gruchmann.

Zweigstelle als Alternative

Eine Alternative wäre eine kleine Lösung: eine Garchinger Zweigstelle des Ismaninger Gymnasiums. Entweder im Werner-Heisenberg-Gymnasium, wo durch die neuen Gymnasien in Ismaning und bald auch in Unterföhring vermutlich Kapazitäten frei werden. Platz für einige Realschulklassen gäbe es auch in der geplanten Grundschule-Nord. Nun wollen sich die Fraktionen mit dem Thema befassen.