Recycling-Anlage Hochbrück: Verbesserungen dringend notwendig

Die Müll-Recycling-Anlage in Garching-Hochbrück hat den Eigentümer gewechselt. „Die Umweltmeister“ müssen nun dafür sorgen, dass sie zeitgemäß nachgerüstet wird.

Landkreis – „Die Umweltmeister“, so heißen die neuen Eigentümer der Recyclinganlage in Garching-Hochbrück. Die Geschäftsführer, hinter denen die Geiger-Gruppe aus Oberstdorf und „Die Grünen Engel“ aus Nürnberg stehen, wollen auf dem Gelände an der Ingolstädter Straße einiges ändern, damit im ehemaligen AR-Recycling-Betrieb künftig alles ordentlich läuft.

Mit der Übernahme habe sich die Notwendigkeit von „betrieblichen und genehmigungsrechtlichen Anpassungen“ ergeben, teilt Pressesprecher Martin Görner mit, diese würden nun in enger Abstimmung mit den Behörden durchgeführt.

Als Nachbar ist es für Unterschleißheim von größtem Interesse, was sich dort tut. Denn seit Jahren beschweren sich Bürger aus Lohhof-Süd über Gestank, Staub und Lärm. „Die Umweltmeister“ sortieren und bereiten Gewerbe- und Sperrmüll aus Dienstleistungsbetrieben, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen auf.

In einem ersten Schritt haben „Die Umweltmeister“ einen Änderungsantrag beim Landratsamt gestellt, mit dem sich auch der Bauausschuss des Stadtrats beschäftigt hat. Ziel der Antragsteller ist es, dass eingebaute, beziehungsweise zusätzliche Aggregate genehmigt und an den Stand der Luftreinhaltungstechnik angepasst werden. Offenbar entsprechen die Anlagen bisher zum Teil nicht den Vorgaben. Um beim Schreddern, Pressen oder Sieben die Staubbelastung zu verringern, will der Antragsteller Lagerplätze mit Luftbefeuchtern ausstatten. Zudem will er auf dem Gelände Lagerplätze für verschiedene Stoffgruppen und auch die Müllmengen, die angenommen werden, festlegen.

AR Recycling hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt, weil zu viel Abfall auf dem Gelände auflief und Müllberge brannten. Die Probleme beschäftigten auch das Landratsamt und die Stadt Garching (wir berichteten).

Auch um die Annahme und Aufarbeitung neuer Stoffe gehe es im Antrag, hieß es in der Ausschusssitzung. „Die Anlage nimmt sämtliche Abfälle aus dem Landkreis München und darüber hinaus auf“, sagte Bastian Albrecht vom städtischen Bauamt, „sie ist daher eine sehr wichtige Anlage für den Landkreis.“ Andererseits habe sie in der Vergangenheit der Nachbarschaft einige Probleme bereitet. Daher prüft die Stadt die Antragsunterlagen nun ganz genau.

Sie hat einen Experten eingeschaltet, der die Antragsunterlagen zum Schallschutz und zur Lufthygiene analysiert. Der Stadt liegt auch ein Gutachten zur Lärm- und Geruchsbelastung vor, das die Initiative „Gegen Gestank und Lärm in Lohhof-Süd“ in Auftrag gegeben hat. Ein Punkt ist allerdings schwer einzuschätzen: „Die Umweltmeister“ haben angekündigt, dass „weitere Änderungen an der Anlage, falls erforderlich, folgen“, die dann wohl getrennt beantragt würden, sagte Albrecht, was die Beurteilung erschwere. Der Stadtrat wird voraussichtlich am kommenden Donnerstag seine Stellungnahme beschließen.

Im Juli haben Interessierte Gelegenheit, die Planunterlagen bis zum 10. Juli im Landratsamt in München einzusehen, Frankenthaler Straße 5 bis 9. Bis zum 10. August können Einwendungen abgegeben werden.

Das Unternehmen

„Die Umweltmeister“ hat alle Geschäftsbereiche von AR Recycling übernommen: die Sanierung von schadstoffhaltigen Böden, den Abbruch von Gebäuden, die Aufarbeitung von Bauschutt, Altholz, Gewerbeabfällen und Schrott und schließlich die umweltschonende Entsorgung der Altlasten. 450 verschiedene Stoffe werden auf dem Gelände bisher gelagert.