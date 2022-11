Nachbarschaftshilfe und Volkshochschule Garching: Rekordverdächtiger Neubau

Von: Sabina Brosch

Neue Heimat der Nachbarschaftshilfe und Volkshochschule in Garching: Der Neubau soll 17 Millionen Euro kosten. © Brosch

Das neue Gebäude der Nachbarschaftshilfe und Volkshochschule in der Telschowstraße wurde lang ersehnt – und wird Ende des Jahres fertig. Exakt im Zeitplan.

Garching – Eine Woche vor Weihnachten soll Schluss sein mit der Baustelle. Dann will Roland Graf an die Feinheiten aber auch an den Umzug gehen. Denn am 1. März 2023 sollen VHS, Nachbarschaftshilfe und soziale Institutionen in Garching im neuen Gebäude an der Telschowstraße ihre Arbeit aufnehmen. Roland Graf ist Geschäftsführer der Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim, sie errichtet den Mehrzweckbau. Der verfügt nicht nur über Büro- und Unterrichtsräume, sondern hat auch einen Treffpunkt für Vereine und Bürger. Mitten in Garching, mitten im „sozialen Herz“, wie es Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) ausdrückte.

Die Genossenschaft hat das rund 3000 Quadratmeter große Grundstück von der Stadt Garching in Erbpacht übernommen und ein Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von über 3000 Quadratmetern inklusive 39 Tiefgaragenstellplätzen errichtet. Innerhalb von zwei Jahren und im Kostenrahmen von 17 Millionen Euro.

Gebäude ist ökologisch und nachhaltig

Das Gebäude ist ökologisch und nachhaltig, ab dem Erdgeschoss überwiegend in massiver Holzbauweise, durch den Anschluss an die Geothermie Garching werden die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und der Anteil erneuerbarer Energien gesteigert. Zudem ist das Dach mit einer PV-Anlage und einem Speicher bestückt, die vorrangig das Gebäude und auch die E-Ladestationen in der Tiefgarage versorgen wird.

Der Bau ist rekordverdächtig angesichts dessen, in welchen Zeiträumen Kommunen normalerweise bauen. Sie müssen zurzeit in einem Markt investieren, der völlig verrückt spielt. Garchings Bauamtsleiter Klaus Zettl musste erst jüngst dem Stadtrat von stark steigenden Kosten beim Feuerwehrhaus berichten – und hier ist noch nicht mal der erste Spaten in die Erde gestochen worden. Natürlich haben auch die Genossenschaften mit steigenden Baukosten zu kämpfen.

„Selbst auf einem geschenkten Grundstück würde ich derzeit nicht bauen“

„Selbst auf einem geschenkten Grundstück würde ich derzeit nicht bauen“, sagt Graf. Bei 6000 Euro Baukosten pro Quadratmeter zuzüglich Nebenkosten, da „liegen die Mietpreise weit über der 20-Euro-Marke. Das hat mit einem sozialen Projekt doch nichts mehr zu tun“, so Graf. Ausschreibungen gibt die Baugenossenschaft zwar auch aus, Graf muss jedoch nicht die gleichen Verfahren anwenden, wie es Kommunen machen müssen.

Alles im Blick: Roland Graf, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim. © Brosch

„Ich habe fast ausschließlich regionale Anbieter. Wenn einer mir beim Vergabegespräch komisch vorkommt, dann nehme ich den halt nicht.“ Nach 20 Jahren Bauerfahrung könne er da schon zielsicher auf sein Bauchgefühl vertrauen – und er baut auch oft immer wieder mit den gleichen Firmen. „Da besteht Vertrauen in die Arbeit des anderen. Das muss man sich erarbeiten und dann aber auch pflegen.“

Täglich ist Graf auf der Baustelle, spricht mit Fließen- oder Parkettleger, Maurer oder Maler. Manchmal kommt er auch nur, um das Brotzeitgeld auszuzahlen. „Das ist zwar nur eine kleine Geste, aber dennoch ein Zeichen der Wertschätzung. Das Menschliche darf zwischen den Stockwerken nicht verloren gehen“, so Graf.

Oft müssten schnelle Entscheidungen getroffen werden

Oft müssten aber auch schnelle Entscheidungen getroffen werden. „Wenn man da erst mal telefoniert oder eine E-Mail schreibt und dann auf Antwort wartet, die von verschiedenen Stellen abgesegnet werden muss, dann passiert mal ganz schnell zwei Wochen nichts auf der Baustelle. Und dann sind detailliert ausgearbeitete Zeitpläne und Kostenrechnungen Makulatur.“

Mit Übergabe der Schlüssel an die neuen Mieter ist auch für die Baugenossenschaft erstmal Schluss. „Es muss endlich Ruhe in den Markt“, sagt Graf. So gehe es nicht weiter: Viele Baufirmen und Handwerker säßen mittlerweile auf einem ungemein hohen Ross. „Bis sich das normalisiert, ist auch für unsere Genossenschaft erst mal Pause angesagt. Obwohl wir doch so dringend bezahlbaren Wohnraum brauchen.“