SB-Automaten wieder geöffnet - Vor brutalen Sprengungen besser gewappnet

Die Kreissparkasse sieht nicht weiter tatenlos zu, wie Geldautomaten geknackt werden. © Julian Stratenschulte (Symbolfoto)

Einige SB-Geschäftsstellen mussten wegen Einbruchsgefahr geschlossen werden. Jetzt sind sie so weit ertüchtigt.

Die vorübergehend geschlossenen SB-Geschäftsstellen der Kreissparkasse München Ebersberg in Garching an der TU, Hochbrück, Neukeferloh und Putzbrunn sowie in Hohenbrunn und Oberhaching konnten alle noch in der letzten Woche des alten Jahres wieder in Betrieb genommen werden. Die SB-Geschäftsstelle in Inning steht den Kunden bereits seit 23. Dezember wieder zur Verfügung.

Ad-Hoch-Maßnahmen gegen Anschläge

Anfang Dezember hatte die Kreissparkasse vorsorgliche Ad-Hoc-Maßnahmen zur Verhinderung von Sprengstoffanschlägen auf Geldautomaten ergriffen. Innerhalb weniger Wochen waren im Vorfeld Geldautomaten der Kreissparkasse an drei Standorten gesprengt worden. Mehrere SB-Geschäftsstellen waren aus diesem Grund vorübergehend geschlossen worden. Zwischenzeitlich hat die Kreissparkasse an allen genannten Standorten Schutzsysteme zur Abschreckung möglicher Täter installiert. Es handelt sich um ein Videoüberwachungssystem sowie ein Geldfärbesystem, welches Geldscheine bei einem Anschlag oder anderweitig gewaltsamem Zugriff farblich markiert. mm