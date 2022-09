Schützen erinnern in Garching ans Olympia-Attentat: „Es war ein Abschied für immer“

Sportlicher Wettkampf in Gedenken ans Olympia-Attentat von 1972: Gruppenfoto beim „Munich Memorial Cup“ in Garching mit den deutschen und israelischen Athleten sowie (v.r.) Michael Shahar, Carmela Shamir und Michael Rohar. Foto: Deutscher Schützenbund

Munich 1972 Memorial Cup

Von Martin Becker schließen

Mit dem „Munich 1972 Memorial Cup“ erinnern die Sportschützen im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Garching ans Olympia-Attentat.

Garching – Eineinhalb Wochen lang ging es für fast 6000 Sportschützen auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück bei den Deutschen Meisterschaften um diverse nationale Titel in unzähligen Disziplinen und um die Qualifikation zu internationalen Wettkämpfen. Aber, bei aller Freude über Titel und Triumphe: Den emotionalen Höhepunkt in Garching bildete unzweifelhaft der „Munich 1972 Memorial Cup“, bei dem es weniger um den sportlichen Erfolg ging als vielmehr darum, zusammen mit Hinterbliebenen ans Olympia-Attentat vor 50 Jahren zu erinnern.

Mit diesem deutsch-israelischen Freundschaftswettkampf wurde in Garching-Hochbrück der elf ermordeten Israelis, unter ihnen der israelische Schießsporttrainer Kehat Schor, und des deutschen Polizeibeamten Anton Fliegerbauer gedacht. Zelig Storch, Olympia-Schützling von Kehat Schor, und Sedi Hershkovitz, Ehefrau des in diesem Jahr verstorbenen zweiten 1972-Teilnehmers Henry Hershkovitz, waren ebenso vor Ort wie Michael Rohar, die Tochter des ermordeten Schießsport-Trainers. Sie sahen einen wunderbaren Mixed-Wettkampf mit dem Luftgewehr, in dem jedes Team aus einem deutschen und einem israelischen Schützen bestand.

Zunächst ermittelten die acht Nachwuchsschützen aus Deutschland und Israel sowie die acht aktuellen und ehemaligen Weltklasseathleten beider Länder in einer Qualifikation die Teamzusammensetzungen. Der beste deutsche Erwachsene (Sonja Pfeilschifter 207,9 Ringe) bildete ein Team mit dem viertplatzierten israelischen Nachwuchsschützen (Nadav Eisenberg 190,7 Ringe), der beste israelische Top-Schütze (Sergey Richter 207,5 Ringe) ein Duo mit der Nummer vier des deutschen Nachwuchses (Constantin Engler 199,1 Ringe) usw. In den folgenden Halbfinals und Medaillenmatches zeigten die acht Teams die Faszination des Schießsports: Hohe Ringzahlen, die Begeisterung im Publikum hervorriefen, enttäuschte Reaktionen nach missratenen Schüssen sowie Jubel für die siegreichen Teams.

Waldi-Nachbildung als Beigabe

Am Ende gewannen Tashtchiev & von Schönfels durch ein 17:7 im Goldfinale vor Sergey Richter & Constantin Engler. Bronze ging an die Duos Shiri Elit Sternberg & Marie Hönge und Hoshen Zunnz & Jürgen Wallowsky, da Sternberg wegen Unwohlsein nicht mehr antreten konnte. Alle Teilnehmer erhielten die eigens angefertigten Medaillen aus den Händen von Michal Shahar, der Tochter des ermordeten Kehat Schor, und von Carmela Shamir, der israelischen Generalkonsulin. Zudem gab es für die Teams auf dem Podest noch eine „Waldi“-Nachbildung – das Dackel-Maskottchen von 1972, erfreut sich auch 50 Jahre später immer noch sehr großer Beliebtheit.

Mahnung: Wachsam bleiben gegenüber Antisemitismus

Mit reinem Sport war es natürlich nicht getan – anlässlich des „Munich 1972 Memorial Cup“ hielten die beiden Schützenverbandspräsidenten Hans-Heinrich von Schönfels und Michael Rohar, die israelische Generalkonsulin Carmela Shamir und Michal Shahar, die Tochter des vor 50 Jahren von palästinensischen Terroristen ermordeten Trainers Kehat Schor, Ansprachen. Sie ließen die Teilnehmer in die traurige Vergangenheit zurückblicken und mahnten zugleich, die Erinnerung wachzuhalten und wachsam gegen jegliche Art von Gewalt und Antisemitismus zu sein.

„Für Kehat Shor war es ein Abschied für immer“, sagte Hans-Heinrich von Schönfels, Dieser Abschied durch den Anschlag dürfe niemals in Vergessenheit geraten: „Es war auch ein Attentat auf die Werte des Sports und die gesamte zivilisierte, freie Welt.“

Michal Shahar, die Tochter von Kehat Schor, drückte in Garching ihre Trauer aus: „Ich habe einen Sohn, der nach meinem Vater Kehat heißt, und eine Tochter Adi Schor, die seinen Nachnamen als ihren angenommen hat.“ Exakt neun Jahre vor seiner Ermordung war ihr Vater aus Rumänien nach Israel eingewandert. „Er widmete sich dem Wettkampfschießen und dem Training und wurde ein Experte auf diesem Gebiet.“ Den 5. September 1972 „werde ich nie vergessen“, sagte die Tochterund fuhr fort: „Wir wurden alle zu einer großen Familie, der Familie der Elf!“ Michal Shahar sprach zum Ende ihren Dank für den „Munich 1972 Memorial Cup“ aus und sagte vor allem den jungen Sportlern: „Ihr seid ihr Vermächtnis! Fahren Sie fort, zu kämpfen und zu gewinnen!“

Freundschaftlicher Austausch der Generationen

Carmela Shamir, die israelische Generalkonsulin, dankte vor allem den beiden Schützenverbänden für die Idee und die Organisation dieses Events: „Das Zusammenbringen junger und hochkarätiger israelischer und deutscher Athleten zur Förderung eines freundschaftlichen Austauschs zwischen den Generationen durch einen sportlichen Wettkampf ist eine ehrenvolle Art, der elf Olympioniken zu gedenken, die nach München kamen, um ihr Land bei fröhlichen und friedlichen Spielen zu vertreten.“

Als letzter Redner wandte sich Michael Rohar, heute der Vorsitzende des Israelischen Schützenbundes, den Anwesenden zu. Sichtlich bewegt beschrieb er den Tag des Anschlags, die Berichterstattung darüber und die Bilder, „die sich für immer in meine Seele eingebrannt haben“. Als damals neunjähriger Bub erlebte er die Katastrophe, „jetzt, 50 Jahre später, ist der Schmerz immer noch da und wird nie vergehen, aber gleichzeitig spüre ich auch, dass sich ein Kreis geschlossen hat“ – der „Munich 1972 Memorial Cup“ sorgen dafür, „dass in fünfzig Jahren die Erinnerung an die Opfer und ihr Vermächtnis weiterleben“.