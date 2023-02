Einblick in den Garchinger Schulkindergarten: Vorbereitung ganz ohne Zeigefinger

Von: Sabina Brosch

Teilen

Die Arbeit im Schulkindergarten mag Andrea Böhme sehr gerne. © sab

Der Schulkindergarten in Garching versteht sich seit 31 Jahren als Brücke zwischen Kindergarten und Grundschule. Jetzt zieht die hochgeschätzte Einrichtung in die Räume der ehemaligen VHS um.

Garching - Gleb malt einen blau-roten Kreis mit schwarzen Balken außen herum. „Das ist die Flagge von Korea“, sagt er stolz. 47 weitere Flaggen hat er bereits zu Papier gebracht, die gängigen Länder wusste er auswendig. Exoten wie Kasachstan, Niger oder Ecuador googelt er im Internet. Flaggen sind Glebs Leidenschaft, die restlichen rund 100 Flaggen der Welt will er noch lernen. Gleb ist sechs Jahre alt und im Schulkindergarten. Er bekommt dort die Zeit, die er für sein „Hobby“ braucht.

Normalerweise würde für Gleb mit dem vollendeten sechsten Lebensjahr die Schulpflicht eintreten. Manche Kinder sind jedoch in diesem Alter noch nicht bereit für die Umstellung. In den Kindergarten passen sie aber irgendwie auch nicht mehr.

Kinder haben länger Zeit, sich auf die erste Klasse vorzubereiten

Sie dürfen in den Schulkindergarten, den es in Garching seit 31 Jahren gibt. Er bietet den sogenannten Schulrückstellern und Kindern, die im Aufnahmejahr sechs Jahre alt werden, die Möglichkeit, in einem Jahr durch individuelle Förderung zur Schulreife zu gelangen. Er gibt den Kindern das, was ihnen guttut: die Zeit, sich möglichst umfassend auf die erste Klasse vorzubereiten.

Gezielt Angebot für Sechs- bis Siebenjährige

„Kinder brauchen Zeit und manche eben auch noch eine individuellere Förderung“, sagt Erzieherin Stephanie Storch (53). Sie leitet seit zwei Jahren den Garchinger Schulkindergarten. Vor drei Jahrzehnten habe es noch kein Konzept gegeben, erzählt sie: „Das haben wir uns selbst erarbeitet und peu à peu weiterentwickelt.“ Das Tolle sei, dass die Kinder alle sechs oder sieben Jahre alt sind, „wir können ganz gezielte Angebote für diese Altersgruppe machen.“

Die Kinder erfahren und lernen, wie ein strukturierter Schulalltag aussieht und wie sie lernen, ohne dabei in den Notenstress zu geraten. „Hier müssen keine Hierarchien erarbeitet oder gefestigt werden“, sagt Storch. „Kinder brauchen eine Welt, die sie entdecken, gestalten, erobern und in der sie ihre Persönlichkeit entwickeln können“, so Storch: Das alles könne schneller oder langsamer gehen.

Wochenthemen: Mal geht es um den Weltraum, mal um das Stinktier

„Jedes Kind ist anders und manche Kinder benötigen mehr Unterstützung auf ihrem Weg.“ Deshalb bestimmen die Kinder das Tempo und reden mit. Zu Jahresbeginn sie in einer Kinderkonferenz mit den Erzieherinnen ihr Wunschthema fest.

Da sind die Wochenthemen mal Weltraum, Straßenverkehr oder Körper. „Wir hatten aber auch schon das Stinktier“, sagt Andrea Böhme (29). Die Erzieherin kann sich keinen anderen Kindergarten als Arbeitsplatz vorstellen. Während der Ausbildung war sie in einem „normalen“ Kindergarten und im Hort, bevor sie in den Schulkindergarten kam.

Böhme genießt die intensive, individuelle Arbeit. Jeden Morgen startet das insgesamt fünfköpfige Team mit einem Morgenkreis. Es gibt gemeinsam erarbeitete Gesprächsregeln: sich gegenseitig zuhören und den anderen ausreden lassen. „Hier haben wir auch Zeit für Kummer und Beschwerden“, sagt Böhme.

Gestartet wird mit einem Begrüßungslied. Danach zählen die Kinder im Rahmen der mathematischen Förderung, wie viele und welche Kinder da sind. Die Arbeit erfolgt in Gesamt- oder Kleingruppen. Es geht um die Aneignung der für die Schule notwendigen Fähigkeiten. Das bedeutet nicht, dass der Unterrichtsstoff aus dem ersten Schuljahr vorweggenommen wird.

Umzug in das ehemalige VHS-Gebäude steht an

Garching stattet den Schulkindergarten großzügig aus Die 20 Kinder werden von fünf pädagogischen Mitarbeitern in Teilzeit betreut. Der Stadtrat und allen voran Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) versäumen es nie zu betonen, wie stolz sie auf die wertvolle Arbeit sind. Gruchmann spricht gerne von der „uniquen Stellung in Bayern“.

Weil die bisher genutzten Räume vom WHG-Gymnasium benötigt werden, ist ein Umzug notwendig. Der Schulkindergarten zieht in das ehemalige VHS-Gebäude um. „Wir bekommen ein eigenes Haus mit einem großen Mehrzweckraum. Alles wird renoviert und modernisiert“, freut sich Storch. Die Kapazität kann auf 30 Kinder aufgestockt werden, „die wir in zwei Gruppen einteilen.“

Aufstockung von 20 auf 30 Plätze ist geplant

Trotz Aufstockung werden auch die 30 Plätze schnell gefüllt sein, denn der Schulkindergarten ist begehrt. Für manche Eltern und Kinder ist die Schulrückstellung eine Herausforderung, aber die meisten sind doch froh, dass „ihr Kind noch ein zusätzliches schulfreies Jahr bekommt“, sagt Böhme.

Eine Bestätigung der Arbeit sind die vielen positiven Rückmeldungen aus den Grundschulen, von den Eltern und Kindern. Denn der Schulkindergarten biete eine Alternative. „Wir sind völlig wertungsfrei, und arbeiten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger“, sagt Storch. Der bereits jetzt schon vorhandene Bedarf an Einrichtungen wie dem Schulkindergarten wird angesichts der sozialen und emotionalen Defizite nach Corona zunehmen. Aber um diese wirklich auffangen zu können, „brauchen wir mehr Personal und kleinere Gruppen mit maximal 15 Kinder“, betont Storch. Wie dies funktionieren soll, angesichts des eklatanten Personalmangels, dafür hat Storch keine Lösung. Die Stadt Garching unterstützt jedenfalls weiterhin ihren Schulkindergarten, und das seit 31 Jahren.