Seit 150 Jahren im Einsatz für Garching: Feuerwehr blickt auf ereignisreiche Entwicklung zurück

Übung macht den Meister – und das seit Jahrzehnten: Die Freiwillige Feuerwehr Garching probt regelmäßig den Ernstfall, so auch schon 1928 mit einer Feuerlöschmaschine. © FFW Garching

Garching – Notruf 112 wählen, zehn Minuten warten – dann ist sie da, die Feuerwehr. Das war nicht immer so. Schnelle und effektive Hilfe in der Not ist das Ergebnis einer ereignisreichen Entwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Garching wird 150 Jahre alt. 15 Jahrzehnte, in denen sich Ausrüstung und Aufgaben der Feuerwehr immens verändert haben. Das Motto „Löschen, Retten, Bergen und Schützen“ hat jedoch nichts an Gültigkeit verloren, wenngleich die Aufgaben sich damals überwiegend um das Löschen von Bränden beschränkten. Die Anfänge der Garchinger Wehr gehen in das frühe 19. Jahrhundert zurück, als der Gemeindevorsteher die Bürger aufforderte, kleine Löschgerätschaften zu beschaffen und aktiven Feuerwehrdienst zu leisten.

Alarmierungdurch Glocke und Horn

Als Erstes erwarb die Gemeinde 1861 für 560 Gulden eine Feuerwehrspritze, bevor sich 79 Gründungsmitglieder in dem damals 503 Einwohner zählenden Garching am 1. Januar 1873 zusammenfanden und die Freiwillige Feuerwehr aus der Taufe hoben. Pfarrer, Krämer, Ökonom und Lehrer waren die Vereinsvorstände. Die Ausrüstung belief sich auf eine Tragspritze, 70 Feuereimer, 35 Meter Schläuche, eine einfache große Leiter, drei Dachleitern und sechs Feuerhaken. Helme gab es keine.

Eine Löschmaschine kam 1875 dazu, sie wurde von jeweils acht Mann bedient, ausgerückt wurde mit Pferden. Wo die Spritze als erstes stand ist nicht bekannt. Aber ab 1875 rückten die Männer aus Dirnismaning aus, was ein Darlehen von 514 Mark für ein Feuerhaus und eine „Löschmaschine“ in diesem Ortsteil belegt. Das Löschwasser stammte aus Hausbrunnen, denn in Garching gab es noch keine Wasserleitung. Erst 1943 wurde der Löschwasserkanal vom Schleißheimer Kanal bis in die Ortsmitte gebaut. Alarmiert wurde mit Glocke und Horn, erst 1960 wurden die Feuerwehrmänner per Pressluftsirene vom Schulgrundstück an der alten B471 gerufen. Die Löschmaschine erwies sich als ein guter Kauf, sie war noch während des 2. Weltkrieges im Einsatz und wurde erst 1946 verschrottet. Die Messingteile wurden für 70 Reichsmark.

Biersteuer finanziert Wiederaufbau

Lebensretter anno 1874. © Feuerwehr

Nach dem Neubau der Schule an der Mühlgasse 1893, dem heutigen Jugendbürgerhaus „Profil“, beschlossen die Garchinger Ausschussmitglieder 1894, das alte Schulhaus in ein „Feuerwehr-Requisitenhaus“ umzubauen. Dieses ging am 2. Juli 1916 jedoch nach einem Blitzschlag in Flammen auf. Den 50 Feuerwehrmännern gelang es gerade noch, ihre Gerätschaften aus dem lodernden Gemeinde- und Feuerwehrhaus zu bergen, das Gebäude brannte nieder. Für einen Neubau fehlte aber das Geld, also machte sich die Wehr an den Wiederaufbau des Gebäudes. Finanziert wurde es mit 6000 Mark aus der Kasse der Bieraufschlagsteuer, die als örtliche Gemeindesteuer beim Verkauf von Bier erhoben wurde. Bis zum Umzug in die Bürgermeister-Wagner-Straße im Jahr 1966 waren im oberen Stockwerk des Gerätehauses noch die Geschäftsräume der Gemeindeverwaltung einschließlich eines Sitzungszimmers. Raum, den die Feuerwehr eigentlich dringend für sich selbst benötigte. Denn um Platz für die theoretische Ausbildung zu schaffen, mussten stets erst die Fahrzeuge aus der Garage gefahren werden, auch im Winter.

Erster Rettungsspreizer im Landkreis München

Die Zahl der Verkehrsunfälle nahm in den 1970er Jahren zu, weniger Brände als vielmehr technische Hilfeleistungen waren nun an der Tagesordnung. Damit änderten sich auch die Anforderung an neuen Geräte. Einer der ersten Rettungsspreizer im Landkreis kam nach Garching, die Wehr kaufte einen Warn- und Absperrhänger, zwei Chemievollschutzanzüge mit Helmsprechgarnituren, ein Teledetektor zur Ergänzung der Strahlenschutzausrüstung sowie ein Gasspürkoffer. Dank der Olympischen Spiele 1972 bekamen die Garchinger ein Funkgerät, wenige Jahre später wurden acht öffentliche Telefonzellen auf münzfreien Betrieb für den 112-Notruf umgerüstet. Aufgrund des immer größer werdenden Fuhrparks wurde die Garage zu klein, mit Müh und Not brachte man die beiden Fahrzeuge, den 1957 beschafften „Opel Blitz“ und das Tanklöschfahrzeug, überhaupt noch unter. Das Löschfahrzeug war jedoch wichtig, um schnell mit 25 Mann zum neu errichteten Atomreaktor zu kommen. Ein Meilenstein war das erste, 2500 Liter fassende Tanklöschfahrzeug. Musste zuvor bei Fahrzeugbränden im freien Gelände und insbesondere auf der Autobahn beinahe tatenlos zugesehen werden, so konnte die Feuerwehr das Feuer jetzt kurz nach dem Eintreffen am Einsatzort löschen.

Geschenk zum 100.: Die Freiwillige Feuerwehr Garching zog 1773 in ihre neue Wache an der Hüterstraße. Dort fand auch 1978 die Übung auf dem Foto statt. © FFW Garching

Irgendwann wurde es aber einfach zu viel und zu eng, da kam das Geburtstagsgeschenk zum 100. im Jahr 1973 gerade recht: ein großes Feuerwehrhaus in der Hüterstraße mit Fahrzeughalle für fünf Fahrzeuge, eine Fahrzeugpflegehalle, eine Schlauchwaschanlage sowie Werkstätten, Umkleiden und Schulungsräume.

Das Aufgabenspektrum der Feuerwehr reicht heute weit über den Brandschutz hinaus. Von den 491 Einsätzen, die die 114 Aktiven in diesem Jahr bislang bewältigt haben, entfallen die Hälfte auf Brandmeldeanlagen, technische Hilfeleistungen, Unfälle, Wohnungsöffnungen und Brände. 278 Mal rückte das First-Responder-Team aus. Durch die Nachwuchsarbeit, die in Schulen und Kindergärten beginnt, absolvieren 19 junge Frauen und Männer derzeit ihre Ausbildung. Zum 150. Geburtstag sollte es eigentlich wieder ein Feuerwehrhaus als Geschenk geben. Die Planungen sind quasi abgeschlossen, aktuell besteht es jedoch „nur“ auf dem Papier. Die Wehr muss wohl noch zwei Jahre warten.

Festprogramm: 16. Juni, 19 Uhr: Blaulichtparty; 7. bis 9. Juli: Festwochenende; 16. September, ab 10 Uhr: Tag der Offenen Tür