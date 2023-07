Stadträtin tritt wegen Aiwanger bei Unabhängigen Garchingern aus

Michaela Theis zieht Konsequenzen

Stadträtin Michaela Theis ist nicht mehr Mitglied bei den Unabhängigen Garchingern (UG). Als Grund nennt sie die Äußerungen des Freie-Wähler-Chefs Aiwanger bei der Erdinger Demonstration.

Garching – Einige Male stockte Michaela Theis bei ihrer Erklärung und kämpfte um Fassung, was man von ihr, die ihre Positionen stets nachdrücklich und selbstbewusst im Garchinger Stadtrat vorbringt, bisher nicht kannte. Aber sie habe „lange und intensiv nachgedacht und die Entscheidung, bei den Unabhängigen Garchingern auszutreten ist mir nicht leicht gefallen“. Denn es liege nicht an ihren Fraktionskollegen Florian Baierl, Harald Grünwald und Christian Nolte, die sie sehr schätze und mit denen sie eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung verbinde.

Positionen nicht mehr die ihren

Was ihr vor zehn Jahren als attraktiv erschien, nämlich in eine parteiunabhängige Wählergemeinschaft einzutreten, könne sie nun, da „auch die UG offizielles Mitglied im Wählerbündnis der Freien Wähler ist“, nicht mehr tragen. Aiwanger vertrete Positionen und tätige Äußerungen, etwa dass sich eine schweigende Mehrheit die Demokratie zurückholen müsse, die sie so nicht mit ihrem Verständnis von Respekt und Demokratie in Einklang bringen könne. Ihr persönlicher Anspruch sei, die Stadt Garching zukunftsfähig zu gestalten und vor allem ihren drei Kindern vorzuleben, wie Demokratie gelebt werden kann. Ihr geht es um Diskurs, Respekt, Verständnis und gegenseitige Achtung, nicht um Polemik und Zuspitzung. Hubert Aiwanger habe eine rote Linie überschritten. „Er verlässt den Boden des demokratischen Miteinanders. Ich möchte nicht in die Nähe solcher Äußerungen gebracht werden.“

Fraktionslos weiter im Stadtrat

Ihre politische Arbeit, die sie vor zehn Jahren begann, ist damit jedoch nicht zu Ende. Ab September wird sie als fraktionslose Stadträtin agieren. Auch in dieser Position ist sie im Gremium willkommen. „Ich habe großen Respekt vor Ihrem Handeln. Danke für diese Haltung“, kommentierte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD).