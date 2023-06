Straßenfest und Bürgerwoche: Garching macht durch

Teilen

Der Heimatverein hängt sich rein beim Tauziehen. © Dieter Michalek/Archiv

Die 150-Jahr-Feier der Feuerwehr samt Oldtimerkorso und Tauziehen der Vereine sind nur einige der Höhepunkte bei der Garchinger Bürgerwoche.

Garching – Vom 30. Juni bis zum 2. Juli feiert Garching sein Straßenfest, vom 6. bis 10. Juli schließt sich die Garchinger Bürgerwoche an. Einer der Höhepunkte ist die 150–Jahr–Feier der Freiwilligen Feuerwehr Garching – und das Tauziehen der Vereine am letzten Festabend.

Straßenfest-Auftakt am 30. Juni

Das Straßenfest beginnt am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr mit dem Kulturbrettl im Rathausgarten. Bis Mitternacht spielen Livebands: Mayu Fluss, Kapuze und Toibi 4.7.

Kulturbrettl und Theater am 1. Juli

Am Samstag, 1. Juli, ist wieder Kulturbrettl, von 13 Uhr bis Mitternacht spielen Livebands mit Latin Groove: No Sweet Dreams, Roxxdoxx sowie lokale Vereine. Um 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr gibt die Garchinger Bauernbühne in Zusammenarbeit mit dem Verein Zeitkind das Stück „Schuldfrage nach Stadtratssitzung“ im Bürgerhaus. Um 15 Uhr präsentiert die Taekwondo Sportschule Bernet Garching eine Vorführung. Um 18 Uhr beginnt beim Kulturbrettl im Rathausgarten Karaoke, jeder kann mitsingen, ob alleine oder in einer Gruppe. Um 19 Uhr bietet der Heimatverein Garching auf dem Rathausplatz den Tanz „Münchner Francaise“ dar.

Blasorchester und Gesang am 2. Juli

Am Sonntag, 2. Juli, Kulturbrettl von 13 Uhr bis 21 Uhr mit dem Blasorchester Garching, einem Gesangsensemble der Musikschule Garching, JB’s First und weiteren lokalen Vereinen. Um 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr steht wieder „Schuldfrage nach Stadtratssitzung“ auf dem Spielplan. Um 15 Uhr ist wieder Taekwondo-Vorführung, ab 17 Uhr Karaoke.

Bürgerwoche: Ozapft wird am 6. Juli

Am Donnerstag, 6. Juli, eröffnet um 18 Uhr das Blasorchester Garching am Maibaumplatz die Bürgerwoche. Anschließend ziehen die Vereine zum Festplatz am Hüterweg. Um 19 Uhr zapft Bürgermeister Dietmar Gruchmann im Festzelt an. Die Band Manyana spielt. Auf dem Volksfestplatz gibt es viele Fahrgeschäfte wie Autoscooter, Riesenrad und Karussell. Bis Mitternacht bringt eine Bimmelbahn Besucher kostenlos von der Innenstadt zum Festplatz und zurück. Für externe Besucher gibt es beschränkte Parkmöglichkeiten am Hüterweg für vier Euro pro Tag.

Festabend der Feuerwehr am 7. Juli

Am Freitag, 7. Juli, beginnt der Familientag um 11 Uhr auf dem Festplatz. Es gibt Steckerlfisch und ab 14 Uhr Aktionen und Ermäßigungen für Kinder und Familien wie Kinderschminken und ein Kasperltheater. Der Festabend „150 Jahre Feuerwehr Garching“ startet um 18 Uhr. Alle Bürger sind eingeladen, mitzufeiern. Es spielen Die Fexer und Münchner G’schichten. Dazwischen gibt es Unterhaltsames von und mit der Feuerwehr Garching.

Oldtimerkorso und Lasershow am 8. Juli

Am Samstag, 8. Juli, findet im Bürgerpark um 9 Uhr ein großes Oldtimertreffen statt, bei dem die Feuerwehr Garching und der Motor–Sportclub Garching zusammenarbeiten und Feuerwehrzeuge und andere Autos, Traktoren und Motorräder zeigen. Im Festzelt ist ab 9 Euro parallel Frühschoppen. Um 11 Uhr rollt ein Oldtimerkorso der Feuerwehrfahrzeuge durch die Stadt. Ab 18 Uhr spielen im Festzelt die Bands Da Blechhauf’n und die Kapelle Josef Menzl. Um Mitternacht startet eine große Lasershow mit vier Hochleistungslasern, künstlichem Show-Nebel, Wasserwerfen und Feuerfontänen – die Feuerwehr hat sich zum Jubiläum etwas ganz besonderes einfallen lassen..

Festgottesdienst am 9. Juli

Der Sonntag, 9. Juli, startet um 8 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück im Festzelt, das die Gäste stärkt für den Festgottesdienst der Feuerwehr Garching um 10.30 Uhr im Theatron des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Ab 9.30 Uhr ist im Mei Wirtshaus in Hochbrück der jährliche Frühschoppen mit der Blaskapelle der Siebenbürger Sachsen.

Festzug beginnt um Punkt 12 Uhr

Um 12 Uhr beginnt der Festzug. Aufstellung ist am Mühlfeldweg/Professor Angermair-Ring, Ziel ist das Festzelt. Um 17 Uhr werden die prämierten Festzugsbeiträge geehrt, ab 18 Uhr spielen die Schotterebner Blasmusik für Bierzeltstimmung.

Tauzieh-Wettbewerb am 10. Juli

Am Montag, 10. Juli, ist ab 10 Uhr Seniorentag im Festzelt am Hüterweg. Es spielt die Egerländer-Besetzung des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr. Von jeder getrunkenen Maß wird ein Euro an die Jugendfeuerwehr Garching gespendet. Ab 18 Uhr treten Garchinger Vereine und Gruppierungen beim Tauziehen gegeneinander an. Die Band „Dreisam“ sorgt für Stimmung – und das Tauziehen war jedes Mal eine große Gaudi. LIDWINA MROSCZOK