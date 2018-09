SuperMUC-NG: Start für Garchings neuen Super-Rechner

150 Millionen Euro kostet der neue Superrechner am Leibnitz Rechenzentrum. Vom Blutkreislauf bis zur Astrophysik soll er der Wissenschaft dienen.

Garching – Die Möglichkeiten für Simulationen sind fast so unendlich, wie die Daten dieses Computers klingen. Gestern wurde am Leibniz Rechenzentrum (LRZ) in Garching der neue Supercomputer SuperMUC-NG von Ministerpräsident Markus Söder in Betrieb genommen. Stolze 150 Millionen Euro kostet der Rechner, bei dem das NG für „Next Generation“ steht.

Der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland haben sich die Kosten geteilt, um mit der neuen Technik den Vorzeigecomputer wieder unter die zehn leistungsstärksten Maschinen der Welt zu bringen. Thomas O. Höllmann, der Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, machte auch deutlich, dass der Garchinger Computer mit den chinesischen Maschinen nicht mithalten kann und muss, „weil unser Supercomputer nicht dazu da ist,

die Bürger zu überwachen.“ Der Garchinger Computer dient der Wissenschaft und bekommt Aufgaben wie die Simulation des menschlichen Blutkreislaufes, der Vorkalkulation künftiger Hochwasser in Bayern oder hochkomplexen Simulationen für den Traum vom autonomen Autofahren. „Egal wie groß meine Computer sind“, witzelte LRZ-Leiter Dieter Kranzlmüller, „die Astrophysiker brauchen immer mehr.“ Er schob gleich nach, dass derzeit erst gut zehn Prozent des sichtbaren Universum simuliert werden können und alleine schon deshalb weitere Supercomputer benötigt werden.

Bayerns Ministerpräsident deutete auch an, dass der Start des Supercomputers gleichzeitig die Planung für den nächsten einläutet. Dieser solle dann die 150-fache Leistung des aktuellen haben. SuperMUC-NG verfügt über 700 Terabyte Hauptspeicher und 27 Petaflop Geschwindigkeit auf rund 1200 Quadratmetern Fläche. Markus Söder erinnerte in seiner Festrede an seinen Start als Ministerpräsident („Hätte gerne auch etwas früher sein können“), seine Jugend (ich hatte einen C64, habe aber nur damit gespielt“) und betonte, „dass Digitalisierung in Bayern mehr ist, als nur Glasfaserkabel zu verlegen und neue Handymasten aufzustellen.“ Der SuperMUC-NG soll mithelfen, dass Bayern bei der weltweiten Zukunftsbewegung ganz vorne dabei ist.