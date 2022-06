Tankrabatt: Ansturm auf die Zapfsäulen im Landkreis bleibt aus

Von: Max Wochinger

Preissprung: OMV-Mitarbeiter Burhan Kurt in Garching. © Gerald Förtsch

Seit heute gilt in Deutschland der Tankrabatt: An den meisten Zapfsäulen ist der Sprit nun deutlich billiger. Der große Ansturm auf die Tankstellen im Landkreis München ist aber ausgeblieben.

Landkreis – Ganze 25 Cent ist das Benzin an diesem Mittwochvormittag billiger. Am Dienstagabend kostete ein Liter bei der OMV-Tankstelle in Garching noch 2,22 Euro; jetzt sind es knapp 1,97. Die Autofahrer an der Garchinger Tankstelle freuen sich: „Jetzt wird der Geldbeutel nicht mehr so belastet“, sagt etwa Antonio Fedenk. Der 20-jährige Auszubildende aus München gibt zwischen 250 und 300 Euro jeden Monat für Sprit aus. Mit dem Tankrabatt kann er sich jetzt bis zu 50 Euro monatlich sparen. Für einen Azubi ist das viel Geld.

Preise sind in den vergangenen Tagen noch mal kräftig gestiegen

Seit 1. Juni gilt die Spritsteuersenkung – sie wurde lang diskutiert und schließlich von der Ampelregierung in Berlin beschlossen. Die Vergünstigung soll die Preise für Benzin um insgesamt 35 Cent pro Liter und Diesel um 17 Cent herabsetzen. Die Steuersenkung gilt zunächst für drei Monate. An den Zapfsäulen waren die Preise in den vergangenen Tagen noch kräftig gestiegen, als dass die Entlastungseffekte für Autofahrer als gering galten. Der Tankrabatt zeigt jetzt aber seine erhoffte Wirkung.

„Der Geldbeutel wird nicht mehr so belastet“: Antonio Fedenk, 20. © Gerald Förtsch

Eine Auswertung des ADAC zeigt, dass die Spritpreise in den Morgenstunden des 1. Juni „sukzessive nachgegeben haben“, so der Automobilclub. Diesel und Benzin kosten an vielen Tankstellen wieder weniger als zwei Euro. So wie bei der OMV-Tankstelle an der Münchner Straße in Garching.

Tankstellen-Mitarbeiter hätten mit größerem Ansturm gerechnet

Ein Liter Diesel kostet hier am Mittwochvormittag gut 1,96 Euro. Trotz der Preissprünge nach unten: Schlangestehen vor der Zapfsäule? Fehlanzeige. Der große Ansturm auf die Tankstelle ist ausgeblieben. „Ich dachte, dass heute mehr los ist“, sagt OMV-Mitarbeiter Burhan Kurt. Andererseits, Autofahrer müssten sowieso tanken, egal wie hoch der Preis sei. „Ich glaube nicht, dass der Tankrabatt großen Einfluss auf unser Geschäft hat.“

Jürgen Conrad aus Garching ist spontan in die Tankstelle eingebogen; nicht wegen der günstigeren Preise, sondern wegen seines halb vollen Tanks. „Wenn der Tank leer ist, dann muss man halt tanken“, sagt der 79-Jährige. Wenn es nach ihm ginge, könnten die Steuern auch nach drei Monaten gesenkt bleiben. „Man muss sehen, wie sich jetzt die Spritpreise entwickeln“, sagt er.

„Ich hatte noch nie so viel für Sprit gezahlt“: Jürgen Conrad, 79. © Gerald Förtsch

Der Rentner sei schon lange auch auf öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad umgestiegen. „Das Auto ist nur dafür da, wo wir öffentlich nicht ohne weiteres hinkommen.“ Das spart Geld. Noch nie habe Conrad so viel für Sprit zahlen müssen, als in den vergangenen Wochen und Monaten. Der Preis für Diesel kletterte teils auf bis zu 2,40 Euro pro Liter. „Ich bin deswegen schon weniger Auto gefahren“, sagt der Rentner.

Bund Naturschutz sieht Tankrabatt kritisch

Weniger Autofahren, das fordert der Bund Naturschutz in Bayern. Der Verein hält den Tankrabatt für „ökologisch und ökonomisch desaströs“. „Hier geht es um knallharte Klientelpolitik zu Gunsten von Besitzern mit großen Spritschluckern, die am meisten davon profitieren“, sagt Bund-Vorsitzender Richard Mergner dem Münchner Merkur. In Zeiten der Energiekrise solle Energiesparen das Motto der Stunde sein.

Viele Menschen möchten aber nicht auf das Auto verzichten, so wie Azubi Antonio Fedenk. Er fahre damit fast täglich zu seiner Freundin. „Das geht ordentlich auf die Geldbörse“, sagt er. Auf seinen 23-Jahre alten VW möchte er auch künftig nicht verzichten – selbst, wenn die Spritpreise wieder steigen.