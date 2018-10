Tatort Garching: LRZ-Superrechner als Krimischauplatz

Der München-Tatort spielte am vergangenen Sonntag im Garchinger Leibniz-Rechenzentrum (LRZ). Im Mittelpunkt stand die Frage: Wie schlau ist der Hochleistungsrechner SuperMUC?

Garching – Wer am vergangenen Sonntag den Münchner Tatort geschaut hat, der wird sich gedacht haben: „Das kenne ich doch.“ Denn einer der Hauptschauplätze war das Leibniz Rechenzentrum (LRZ) auf dem Garchinger Forschungscampus.

In der Folge mit dem Titel „KI“ ging es um die Entwicklung eines Computer-Programms namens „Maria“ dessen Künstliche Intelligenz (KI) so ausgereift ist, dass es sogar Emotionen erkennen, sich erinnern und teilweise selbstständig denken kann. „Maria“ wird so zur besten Freundin eines Mädchens, der sie all ihre Geheimnisse anvertraut. Und irgendwie keimt beim Zuschauer die Frage auf: Was passiert da eigentlich hinter den Mauern des LRZ? Wie nah liegen Fiktion und Realität tatsächlich beieinander?

Der Mythos der menschlichen Maschine war schon oft Grundlage für große Filme. Die Realität sieht dagegen sehr viel nüchterner aus und ist lange nicht so geheimnisumwoben, wie es der im Tatort so faszinierend blau leuchtende Supercomputer des Rechenzentrums vermuten lässt. Die Beleuchtung hat das Filmteam der mystischen Stimmung wegen an den sonst nur trist-schwarzen Kästen angebracht. „Wir forschen hier auch nicht selbst an künstlicher Intelligenz, sondern stellen Wissenschaftlern und Forschern lediglich die Rechenleistung zur Verfügung und beraten“, erklärt Professor Dr. Dieter Kranzlmüller, der das LRZ seit 2016 leitet. Die rein von staatlichen Geldern finanzierte Einrichtung ist eines der größten Rechenzentren Europas für Wissenschaft, Forschung und Lehre. Mit dem „SuperMUC“ verfügt es über einen der weltweit leistungsstärksten Computer. Er kann fast sieben Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde ausführen. Zum Vergleich: Das iPhone der neuesten Generation soll es auf eine Leistung von fünf Billionen Rechenoperationen pro Sekunde schaffen.

+ Der SuperMUC-Rechner (r.) gehört zu den leistungsstärksten der Welt. © Leibniz-Rechenzentrum

Künstliche Intelligenz spielt in der Forschung natürlich eine große Rolle. Dabei geht es aber aktuell weit mehr um die Lösung technischer und naturwissenschaftlicher Fragen als um die Erschaffung menschlicher Maschinen. „Beim autonomen Fahren zum Beispiel werden neuronale Netze entwickelt, durch die das Fahrzeug am Ende Hindernisse richtig erkennen sollte, etwa ob gerade ein Mensch vor dem Auto über die Straße läuft“, erklärt Professor Kranzlmüller. Hier steht das LRZ den Forschern, wie zum Beispiel BMW am Business Campus in Unterschleißheim, beratend zur Seite.

+ Leiter des Rechenzentrums ist Professor Dieter Kranzlmüller © Gerald Förtsch Auch in der Klimaforschung kann Künstliche Intelligenz enorm wichtig sein. Ein aktuelles Projekt, an dem das LRZ beteiligt war, beschäftigte sich mit Klimafolgeabschätzung. „Dabei ging es darum, Muster aufzudecken, aus denen sich Extremwetterlagen ableiten lassen“, sagt Kranzlmüller, Ziel ist es, ein neuronales Netz so zu trainieren, um damit neue Methoden etwa zur Wetterprognose entwickeln zu können.

Fakt ist: Künstliche Intelligenz ahmt menschliches Denken nach, kann es aber nicht ersetzen. „Denn der Computer lernt ja nur das, was ein Mensch ihm durch Programmieren beibringt“, erklärt Kranzlmüller, Eine Mischung aus Algorithmen, Mathematik und Wahrscheinlichkeiten, Dass eine Maschine jemals Emotionen lernen kann, „das will ich nicht ausschließen, aber da bin ich skeptisch“, sagt der LRZ-Leiter. Und irgendwie sei er da auch froh drum. „Denn das menschliche Miteinander ist es ja, was uns ausmacht.“

