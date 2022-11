Triumph für Flora und Fauna: Spatenstich für die Aufwertung im Mallertshofer Holz

Von: Sabina Brosch

Teilen

Freuen sich über die Aufwertung: (v.l.) Klaus Neugebauer von der Höheren Naturschutzbehörde, Elisabeth Schauer vom Planungsbüro Schober, der Gebietsbetreuer des Heideflächenvereins, Christoph Becker, Julia-Salome Veit vom Umwelteferat Garching, Bürgermeister Dietmar Gruchmann, Christine Joas vom Heideflächenverein, Niklas Kitzig vom Planungsbüro Schober und Klaus Zettl vom Bauamt. © sab

Nach jahrelanger Planung fand jetzt aus Sicht der Verantwortlichen endlich der Spatenstich für die naturschutzfachliche Aufwertung im Mallertshofer Holzstatt.

Garching – Feldlerche, Neuntöter und Schwarzkehlchen dürfen sich freuen. Auf rund neun Hektar erwartet sie im „Nationalen Erbe“ und Naturschutzgebiet „Mallertshofer Holz“ ab kommendem Jahr eine neue Heimat.

Normale Wiesen werden Mangelware. So formulierte es Klaus Neugebauer von der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern. Normale Wiesen, in denen sich bunte Schmetterlinge, Heuschrecken und Vögel tummeln und ihre Lebensgrundlage finden. Umso erfreulicher sei es, dass nun nach jahrelanger Planung endlich der Spatenstich für die naturschutzfachliche Aufwertung im Mallertshofer Holz erfolgen könne.

Boden wird ausgemagert

Auf neun Hektar wird bis Ende dieses Jahres der Boden ausgemagert, damit sich dort Halbtrocken- und Trockenrasen entwickeln und seltene Saaten wachsen können. Auch sollen sich neue Habitate für die gefährdeten Vogelarten wie den Neuntöter oder die Feldlerche entwickeln. „Beide Vögel seien sogenannte Zielarten. Sie benötigen einen bestimmten Lebensraum, der durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen entsteht“, betonte Julia-Salome Veit vom Garchinger Umweltreferat. Dafür wird nun der Boden 40 Zentimeter tief abgetragen,

„Verursacht durch Ackerbau und das jahrzehntelange Versprühen von Klärschlamm, kann man schon lange nicht mehr von einem Mutterboden sprechen“, sagte Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD). „Auf dieser Fläche hat es, bevor der Mensch eingegriffen hat, einmal ganz anders ausgesehen. Diese Maßnahme wird uns mit Sicherheit die nächste Generation danken.“

30 000 Kubikmeter Material

Die durch den Abtrag anfallenden 30 000 Kubikmeter Material werden auf ortsnahe ehemalige Deponien gebracht, die wiederum als Heidefläche für die Schafbeweidung genutzt werden können. Das Konzept dieser Aufwertungsmaßnahmen, bei der der Kies nicht gleichmäßig aufgebracht wird, sondern Höhen und Tiefen ausgleicht und organische Formen entstehen lässt, wurde in Zusammenarbeit der Stadt Garching und dem Heideflächenverein Münchener Norden erarbeitet. „Anfänglichen Bedenken, ob das wirklich so klappt, ist nun eine riesige Freude gewichen, dass es endlich mit dem heutigen Spatenstich vorangeht“ sagte die Geschäftsführerin des Heideflächenvereins, Christine Joas. Im kommenden Jahr erfolgt die Ansaat seltener Saaten, die sich dann in den kommenden Jahren entwickeln können. Im Sommer wird es das erste Mähgut geben. Die Stadt Garching kann nun endlich ihr Ökokonto aufbauen. „Wir leiten hier eine neue Ära ein“, sagte Veit.