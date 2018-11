Fahrgäste sauer: Ticketautomat schluckt Wechselgeld

Herbert Becke ist sauer: mehr als zehnmal hat der Ticketautomat am U-Bahnhof Garching der MVG ein Teil des Wechselgelds geschluckt. Nicht nur bei ihm.

Garching – Für Herbert Becke sind zehn Cent nicht die Welt. „Aber es gibt genug Leute, die jeden Cent umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen“, sagt der Garchinger. Genau aus diesem Grund ärgert er sich über die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

Und er ist nicht der Einzige. Schon seit Mai unterschlägt der Automat im U-Bahnhof Garching beim Aufgang nahe des Maibaums regelmäßig Rückgeld. „Bei den Tageskarten für 8,90, die ich überwiegend kaufe, bekomme ich bei zehn Euro immer nur einen Euro zurück, also zehn Cent zu wenig“, sagt Herbert Becke, der oft mit der U-Bahn unterwegs ist.

Seit Frühsommer nichts passiert

Im Mai und Juni ist es ihm acht Mal passiert. Dann mehrmals im September und erst vergangenen Dienstag wieder. „Auch meine Schwiegertochter hat schon mehrmals zu wenig Rückgeld bekommen“, sagt Becke.

Im Frühsommer hatte er an die MVG geschrieben – und auch eine Antwort bekommen: Man werde sich darum kümmern. „Außerdem hieß es, ich müsse Verständnis haben. So ein Automat sei ein hochtechnisches, kompliziertes Machwerk“, erzählt Becke. Im Prinzip versteht er das auch. „Aber warum gibt er nicht auch mal zu viel Rückgeld statt immer nur zu wenig?“, fragt er mit einem Augenzwinkern. Passiert ist bisher nichts, weshalb Becke nun erneut an die MVG-Geschäftsleitung geschrieben hat.

Techniker kümmert sich

Dort ist man jetzt aktiv geworden. Ende vergangener Woche war ein Techniker vor Ort und hat als erste Maßnahme das Zehn-Cent-Fach des Automaten erneuert. Außerdem wird er nun genau überwacht. „Alle unsere Automaten hängen in einem Netzwerk“, erklärt MVG-Sprecher Matthias Korte. Die Techniker seien mit Laptops unterwegs und hätten jederzeit Einsicht. „Normalerweise meldet ein Automat über das Netzwerk selbst, wenn er eine Störung hat“, erklärt Korte. Einmal die Woche würde jedes Gerät zudem von einem Mitarbeiter vor Ort kontrolliert.

Gründe für eine Störung gebe es viele: geknickte Geldscheine, verschmutzte Münzen, Vandalismus und mechanische Störungen. Insgesamt läuft laut MVG im Schnitt bei 60 000 Verkaufsvorgängen 30 Mal etwas schief.

Kunden sollen Fälle melden

Kunden rät die MVG in solchen Fällen, die Telefonnummer der MVG, die auf jedem Automaten angegeben sei, anzurufen oder sich umgehend ans Kundencenter zu wenden, „auch wenn die Tinte auf der Fahrkarte zu schwach ist oder man versehentlich eine falsche Fahrkarte gekauft hat“, sagt Korte. Da jeder Verkaufsvorgang nachvollziehbar sei, gebe es natürlich auch das fehlende Wechselgeld für die Kunden zurück.