Bande lockt 25-Jährigen mit Online-Verkauf auf Spielplatz und raubt ihn aus

Überfall am hellichten Tag

Von Günter Hiel schließen

Am hellichten Tag ist ein 25-Jähriger auf einem Spielplatz in Hochbrück von für jungen Leuten überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter hatten ihn mit einem fingierten Online-Verkauf dort hingelockt.

Garching - Am Dienstag, 22. August, gegen 17.55 Uhr alarmierte ein Münchner (25) die Polizei über den Notruf 110.. Er sei gerade auf dem Spielplatz am Michael-Asam-Weg in Hochbrück (Stadt Garching) von fünf jungen Leuten ausgeraubt worden. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort beordert.

Opfer wollte über Online-Verkaufsplattform Grafikkarte kaufen - Übergabe angeblich am Spielplatz

Die Täter waren da bereits verschwunden. Der Münchner sagte aus, dass er über ein Online-Verkaufsplattform eine Grafikkarte hatte kaufen wollen. Die Übergabe sollte angeblich an dem Spielplatz stattfinden. Eine Falle. Während der vermeintlichen Übergabe ist ihm das Geld aus der Hand gerissen worden.

Vier Täter und eine Täterin fliehen mit dem Linienbus

Anschließend flüchteten alle Täter zur nahegelegenen Bushaltestelle und in einem Linienbus vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf die Täter. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung

Vier der Täter konnte der Münchner zumindest vage beschreiben, darunter ein junge Frau. Außer dass diese von „kräftiger Figur“ war, konnte er der Polizei nichts sagen. Einer der Männer ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, braune, kurze Haare; bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt. Ein zweiter ist ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß, europäische Erscheinung, blonde Haare, rötlicher Drei-Tage-Bart. Ein weiterer Täter ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt und etwa. 1,80 groß.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Michael-Asam-Weg, Voithstraße und Schleißheimer Straße (Garching-Hochbrück) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Überfall stehen könnten? Hinweise

ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.