Unfall auf B 471: Frau klettert über Kofferraum aus Auto

Von: Martin Becker

Zu einem Unfall an der Isarbrücke zwischen Garching und Ismaning eilten Polizei und Feuerwehr (Symbolbild). © IMAGO / U. J. Alexander

„Person in Pkw eingeklemmt“: Der erste Alarm eines Autounfalls ins Garching klangt dramatischer, als es letztlich war - niemand wurde verletzt.

Garching - Relativ glimpflich endete am Mittwochnachmittag ein Auffahrunfall auf der B 471 in Garching. Bei den Einsatzkräften ging der Alarm um 16.40 Uhr ein: Kurz vor der Dr.-Hecker-Brücke in Richtung Ismaning sei eine Frau bei einem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr Ismaning rückte unter Leitung von Kommandant Werner Kastner mit 29 Leuten an - und nach einer Viertelstunde schon wieder ab.

Grund: Die Unfallverursacherin, eine 53-Jährige aus Finsing, hatte ihren verbeulten Mazda über den Kofferraumdeckel unverletzt verlassen können, bevor die Feuerwehr eintraf; die verzogene Fahrertür (deshalb der Alarm an die Feuerwehr) ließ sich nicht mehr öffnen. Die Frau war mit ihrem Pkw auf den BMW eines 25-Jährigen aus Eching aufgefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 5000 Euro.