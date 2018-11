Unfall mit zwei Toten in Garching: Schwerer Einsatz für die Feuerwehr 

„Ein Einsatz, den man nicht vergisst“, erlebte die Feuerwehr am Freitag in Garching. Zwei Menschen starben, der Einsatz dauerte die ganze Nacht. Und er hinterlässt Spuren.

Garching – Bis zum Morgengrauen sitzen einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Garching am Samstag zusammen im Stüberl. Reden, runterkommen, verarbeiten. Sie haben eine harte Nacht hinter sich. Einen Einsatz, „den man sicher nicht vergisst“, sagt Kommandant Christian Schweiger. Seit zwölf Jahren leitet er die aktive Truppe, für die nächsten sechs Jahre wurde der 51-Jährige gerade wiedergewählt. Er hat schon viel Schlimmes gesehen. „Wenn es Tote gibt oder Kinder betroffen sind, ist es immer sehr belastend.“

Im Laufe der Zeit wird klar: Es gilt Leichen zu bergen

Wie am Freitagabend, als eine 39-Jährige aus Ismaning mit ihrem Auto um 22 Uhr auf der B 471 in Garching mit hohem Tempo auf die Gegenfahrbahn gerät.Frontal stößt ihr Audi mit dem Skoda eines Aacheners (57) zusammen. Beide Fahrer sterben noch am Unfallort. Das wissen Schweiger, seine 31 Kameraden, die Retter der Feuerwehr Hochbrück (20) und der TU Garching nicht sofort. Erst im Laufe des Einsatzes wird klar: Sie müssen zwei Leichen aus den Wracks bergen. Keine alltägliche Situation. „Das kommt glücklicherweise sehr selten vor“, sagt der Kommandant.

Dieser Einsatz am Freitag „war besonders schwer“, sagt auch Hochbrücks Feuerwehr-Kommandant David Ward. Technisch, psychisch und physisch. Von 22 Uhr abends bis 4 Uhr in der Früh dauert er, zehrt an Kräften und Nerven.

Nach der Routine „fängt man an drüber nachzudenken“

Die beiden Opfer sind so stark in ihren Autos eingeklemmt, dass die Retter alle Kraft brauchen, um die Toten zu bergen. Nach der Alarmierung herrscht immer erstmal Druck, Eile, Routine im Rettungsablauf. Doch als klar wird, dass für die beiden Menschen jede Hilfe zu spät kommt, „fängt man an zu denken“, sagt Schweiger. Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams (KIT) betreuen Unfallzeugen und Retter.

Das ist extrem wichtig, sagen beide Kommandanten. „Früher hieß es nach solchen Einsätzen: ,Kauf die eine Halbe Bier, dann passt das schon wieder“, erzählt Ward. Dieses Denken habe sich glücklicherweise geändert. Schon an der Unfallstelle sprechen Retter mit den KIT-Mitarbeitern. Solch einen Einsatz „kann man die nächsten Tage nicht abhaken“, sagt Garchings Kommandant. „Man hat es einfach im Kopf.“ Man redet drüber. „Das ist wichtig für die Aufarbeitung.“ Auch am Sonntag, als sich die Garchinger Feuerwehrkräfte bei der Feier zum Volkstrauertag wiedersehen. Ein Routine-Einsatz, bei dem viele die Freitagnacht noch spüren. Im Kopf und in den Knochen.