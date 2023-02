Von Garching in die Nord-Ukraine: Neuer Verein organisiert Spenden-Transporte

Von: Sabina Brosch

Pakete im Lkw verladen haben Ihor Holod, Anastasia Mozghovaja (Verein „Bildung für Groß und Klein“), Tamara Hridienko, Jens Gerhardt (Helferkeis), Jelena Caranciuc-Jemuranowa, Martin Ruff (Verein), die ukrainischen Flüchtlinge Oleksandr und Andrej, Oksana Grinienko (Verein), Anette Langl (WHG) und Flüchtling Andrej. © Verein

Ein neuer Verein aus Garching organisiert Spenden-Transporte in die Nord-Ukraine. Die Initiatorin berichtet von der Arbeit.

Garching – Seit einem Jahr ist Jelena Caranciuc-Jemuranowa nur am Ärmelhochkrempeln. Sie sammelt und organisiert mit Freunden und dem Garchinger Helferkreis den Transport von Hilfsgütern in die Ukraine. Nun hat sie den Verein „Bildung für Groß und Klein“ gegründet.

Im Februar vergangenen Jahres, unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, wurde aus ihrem Immobilienbüro am Rathausplatz 8 eine Sammelstelle für Hilfsgüter jeglicher Art. An „normales“ Arbeiten kann sie seither nicht mehr denken, sie organisierte mit dem Helferkreis um Nicola Gerhardt und Martin Ruff einen orthodoxen Ostergottesdienst, nahm am Straßenfest und dem Christkindlmarkt teil. Mit dem Erlös transportieren sie Hilfsgüter an die ukrainische Grenze. Und, sie hat ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut zwischen Helfenden und Hilfesuchenden. Ihr jüngstes Projekt ist die Gründung des Vereins „Bildung für Groß und Klein“ im November vergangenen Jahres. Der Verein hat zwei Aufgaben, er stellt mit der „Kidsacademy“ ein Bildungsangebot. Sprachkurse, Hausaufgabenbetreuun, Leo-Robotic-Kurse. Zudem kümmert der Verein sich um die Ukraine-Hilfe mit speziellem Augenmerk auf Ivankiv.

„Tausende Häuser wurden zerstört“

Jelena Caranciuc-Jemuranowa hat den Verein gegründet © sab

Die Kleinstadt mit rund 11 000 Einwohnern liegt 70 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew und ist als strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Versorgung der russischen Truppen von entscheidender Bedeutung. Es ist die Stadt, die Garching jüngst mit Generatoren unterstützte und auch künftig anderweitig unterstützen will. „Bereits an den ersten Kriegstagen war die Gemeinde komplett von der Wasserversorgung, Strom- und Heizungsversorgung abgeschnitten“, berichtet Oksana Grinienko, Mitarbeiterin von Caranciuc und Vereinsgründerin. Grinienkos Vater ist oft in Ivankiv und weiß, dass es dort lange weder Handy- noch Internetempfang gab, eine Woche nach Beginn der Invasion seien fast alle Lebensmittel und Waren aus den Läden verschwunden gewesen. „Tausende Häuser wurden zerstört, die Menschen leben immer noch ohne Heizung und Wasser.“ Gebraucht würden Generatoren, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Solarpanels, um den störungsfreien Betrieb von Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen sicherzustellen.

Viele der Hilfsangebote finden auch weiterhin in enger Abstimmung mit dem Helferkreis statt, dieser hat in den vergangenen zwei Wochen 72 Kartons an Spenden und einen Generator aus dem Erlös einer Aktion an der Max-Mannheimer-Mittelschule gesammelt. Auch das Werner-Heisenberg-Gymnasium hat bereits seine Fühler Richtung der Patenstadt für ein vorsichtiges Kennenlernen ausgestreckt. Die Fachschaft Geschichte, die Brückenklasse Englisch und die SMV haben einen Aufruf gestartet für Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Decken und Taschenlampen für das Lyceum in Ivankiv.

Am 19. März kommt Ivankivs Bürgermeisterin nach Garching zu einem Benefizkonzert des Vereins von Caranciuc. Es ist eine musikalische Inszenierung von Krieg, Flucht und Zerstörung mit Darbietungen internationaler Künstler aber auch junger Musiker der Musikschule Garching und Ismaning unter dem Motto: „Wir alle für den Frieden, gegen den Krieg“.

