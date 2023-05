Ein Prosit der Ungemütlichkeit: Schlechtes Wetter vermiest die Biergarten-Saison

Teilen

Mit Schirm statt Sonnenbrille: Den Start in die Biergartensaison hatte sich Simon Angermair, Wirt des Biergartens Mühlenpark in Garching, wirklich anders vorgestellt. Gerade einmal an fünf Tagen konnte er in diesem Jahr öffnen. © Dieter Michalek

Das anhaltend miese Wetter verhagelt den Biergärten die Saison. Dazu kommen steigende Kosten für Personal, Energie und Lebensmittel, die die Wirte zu Preiserhöhungen zwingen.

Landkreis – Durch das miese Frühlingswetter ist den Biergärten der Anfang der Saison ziemlich verhagelt worden. Und nicht nur die Einnahmen sinken, auch die Kosten steigen. „Wir haben mit dem Biergarten ungefähr zwei Drittel weniger Einnahmen gemacht als letzten April“, schätzt Rina den Drijver vom Waldgasthof Buchenhain. Die Wirtschaft hatte bis Anfang Mai nur an zwei Wochenenden geöffnet. Ein starker Kontrast zum vergangenen Jahr, als in Buchenhain ab März der Laden voll war.

„Lage ist schwierig“

Anderen Biergärten geht es ähnlich. Die Kugler Alm in Oberhaching hatte am ersten Mai-Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr geöffnet. Der Mühlenpark in Garching war bis zum 8. Mai gerade einmal an fünf Tagen offen. Und auch Natalie Bayer, die in der Waldwirtschaft Großhesselohe in der Rezeption tätig ist, bestätigt, sie könne die Öffnungszeiten „an einer Hand abzählen“. Der Inhaber des Brauerei Gasthauses Lohhof in Unterschleißheim, Marcus Haniel, stimmt in die Klagen ein: „Es ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass der April kein guter Monat war.“ Er versuche ja immer, positiv zu bleiben, aber die derzeitige Lage sei „zugegebenermaßen schwierig“.

Kosten gestiegen

Parallel sind auch noch die Kosten für die Wirte angestiegen, etwa für Bier und die Lebensmittel. „Die Lieferanten verlangen von uns zusätzlich die Energiepauschale“, berichtet Haniel von Haimhausen. Rina den Drijver schätzt, dass die Lieferanten die Preise in den vergangenen Monaten viermal erhöht haben. Simon Angermair, Wirt des Mühlenparks in Garching erzählt, dass er wegen der hohen Kosten für Lebensmittel die Preise seiner Backwaren im Biergarten anheben musste.

Personalmangel

Auch das Personal ist deutlich teurer geworden, bestätigen die befragten Wirte. „Außerdem ist unser Personal zwar rekrutiert, aber sie haben nichts zu tun,“ erklärt Natalie Bayer von der Waldwirtschaft. Andere Biergärten leiden dagegen unter Personalmangel. „Wir hätten eh keinen vollen Biergarten versorgen können mit so wenigen Kellnern,“ sagt Rina den Drijver. Der Neuwirt in Ismaning hat viele Lehrlinge eingestellt, um seinen Personalmangel auszugleichen.

Wenn die Sonne scheint, kommen auch die Gäste, sagt Ingmar Schwinn, Betriebsleiter der Kugler Alm Oberhaching. © mro

Die Energiekosten sind mit Abstand am meisten angestiegen und bereiten den Wirten große Sorge. Beim Mühlenpark Garching haben sich die Stromkosten vervierfacht. Beim Gasthaus Lohhof sieht es nicht viel besser aus. Laut Haniel von Haimhausen sind dort die Energiekosten um 50 bis 60 Prozent angestiegen.

Preise erhöht

Diese schwierigen Umstände zwingen die Wirte dazu, auch ihrerseits die Preise anzuheben. Die Kugler Alm hat erst Anfang Mai die Preise erhöht. Somit kostet der Wurstsalat nun 9,20 Euro statt 8,20 Euro. Auch der Preis vom Obazda ist um 40 Cent angestiegen auf 8,20 Euro. Der Mühlenpark in Garching hat den Preis seines Wurstsalates um einen Euro erhöht auf 7,50 Euro. Während beim Brauerei Gasthaus Lohhof noch vor Corona ein halber Liter Helles aus dem Fass 3,20 Euro gekostet hat, zahlt ein Gast für diesen jetzt 4,20 Euro. „Wegen der Preiserhöhungen werden die Gäste wählerischer bei der Entscheidung, in welchen Biergarten sie gehen,“ sagt Haniel, „Und sie erwarten dann natürlich auch bessere Leistung für den erhöhten Preis.“

Lust am Biergarten ist da

Die Wirte hoffen auf besseres Wetter. „Seit Corona vorbei ist, wollen wir jeden schönen Tag nutzen“, sagt Simon Angermair vom Mühlenpark Garching. Ingmar Schwinn, Betriebsleiter der Kugler Alm Oberhaching berichtet: „Wenn wir dann an einem sonnigen Tag offen haben, kommen auch reichlich Gäste.“ Lust auf den Biergarten besteht also definitiv bei den Menschen im Landkreis. Wenn das Wetter dann also endlich mal wieder besser wird, werden sich auch die Biergärten hoffentlich wieder füllen.

Kleiner Preisvergleich

Waldgasthof Buchenhain, Baierbrunn:

Mass Bier: 9,10 Euro

Wurstsalat: 9,90

Obazda: 10,0



Kugler Alm, Oberhaching:

Mass Bier: 9,90 Euro

Wurstsalat: 9,20

Obazda: 8,20

Waldwirtschaft Großhesselohe:

Mass Bier: 10,0 Euro

Wurstsalat: 7,50

Obazda: 7,50

Neuwirt Schloßpark, Ismaning:

Mass Bier: 7,20 Euro

Wurstsalat: 11,80

Obazda: 12,20

Mühlenpark, Garching:

0,5l Bier: 3,90 Euro

Wurstsalat: 7,50

Obazda: 7,00

Brauerei Gasthaus Lohhof, Unterschleißheim:

0,5l Bier: 4,20 Euro

Wurstsalat: 8,90

Obazda: 7,90.

LIDWINA MROSCZOK