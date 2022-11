Pflege-Roboter & digitalisierte Krebsdiagnosen: Wo aus Studenten Unternehmer werden

Von: Max Wochinger

Die Zukunft der Pflege? Mit einer Art ferngesteuertem Roboter sollen Pflegebedürftige umsorgt werden, aus der Ferne von echten Pflegekräften. Gate-Geschäftsführer Christian Heckemann gefällt die Idee. © Gate

Hier wurden mehr als 340 Start-ups aufgebaut: Das Gründerzentrum Gate in Garching feiert Jubiläum.

Garching – Der Forschungs-campus in Garching, im Herbst 2002: Der neue Forschungsreaktor der Technischen Universität (TUM) wird gerade errichtet, einen U-Bahn-Anschluss gibt es nicht und überhaupt werden die wenigen Forschungsgebäude noch von ziemlich vielen Wiesen und Äckern eingerahmt. Statt wachem Unternehmergeist weht hier der Gestank von Gülle.

Das sollte sich aber bald ändern: Am 2. November wurde damals das Technologie- und Gründerzentrum Gate eröffnet. Erstmals wurden am Forschungscampus Räume für die Verschränkung von Spitzenforschung und Unternehmertum geschaffen – ein Startpunkt für mittlerweile international, erfolgreiche Firmen. Wobei „Firma“ bei der Feier des 20-jährigen Jubiläums von Gate keiner mehr sagt. Es heißt jetzt Start-up.

112 Büros, fast alle vermietet

Zum Gründerzentrum kommt man mittlerweile am einfachsten mit der U6, und die Wiesen und Äcker sind renommierten Forschungsinstituten und Lehrstühlen gewichen. So wie an der Lichtenbergstraße 8 – die Adresse des Gründerzentrums. 112 Büros stehen hier bereit sowie Hallen mit insgesamt 500 Quadratmetern Fläche, fast alle Räume sind vermietet.

„Vor 20 Jahren haben sich auf dem Campus noch keine Start-ups getummelt“, sagte Gate-Geschäftsführer Christian Heckemann bei der Jubiläumsfeier am Mittwoch. Auch bei vielen Studenten war der Garchinger Forschungscampus nicht gerade beliebt, war er doch zu weit außerhalb Münchens. Und doch sollte das Wissen der hervorragend ausgebildeten Absolventen in Garching bleiben und nicht in die Gründermetropolen Berlin, London oder ins kalifornische Palo Alto abwandern.

Die Eröffnung eines Gründerzentrums in direkter Nachbarschaft zu renommierten Universitäten und Instituten nach der Jahrtausendwende war ein cleverer Schachzug.

16 Millionen Mark hatte der Neubau damals gekostet, gegründet als private GmbH von Banken, TUM-Unternehmen und der Stadt Garching sowie dem Landkreis. Auch die damalige Staatsregierung unter der Dauerführung der CSU hatte investiert, schließlich hatten die Christsozialen schon damals von allen Volksfestbühnen herabgepredigt: Bayern ist Laptop und Lederhose. Manche Dinge ändern sich halt nie.

Brezn, Barista und Bionade

Im Gate sprechen die Absolventen und jungen Unternehmensgründer eher von Brezn, Barista und Bionade. Mehr als 340 Start-ups seien mittlerweile aus dem Gründerzentrum hervorgegangen, so Heckemann, knapp 3100 Arbeitsplätze wurden demnach geschaffen. Die jungen Unternehmen profitieren von bezuschussten Mieten, 70 Quadratmeter kosten hier rund 1100 Euro. Vergleichsweise günstig.

Das größte Start-up am Gate ist Inveox, mit ihrem „Labor der Zukunft“. Das über 50-köpfige Team arbeitet daran, Krebsdiagnosen zuverlässiger zu machen – mithilfe digitalisierter Pathologie-Labore. 22 Millionen Euro wurden bereits in das preisgekrönte Start-up gepumpt, mittlerweile hat Inveox Niederlassungen in Polen und den USA eröffnet.

Eine Art ferngesteuerter Roboter

Das junge Tech-Unternehmen Devanthro beschäftigt sich mit einem weiteren, drängenden Problem in Deutschland: dem Mangel an Pflegekräften. Die Lösung sieht das Team in Roboter-Avatare. Und das soll so funktionieren: In jedem Haus oder Seniorenheim mit pflegebedürftigen Menschen steht ein sogenannter Robody, eine Art ferngesteuerter Roboter. Eine lebendige Pflegekraft kann aus der Ferne mehrere Roboter bedienen, je nach Bedarf der Pflegebedürftigen.

So sollen Patienten Pflege bekommen, wenn sie wirklich gebraucht wird – ohne aufwendige 24-Stunden-Betreuung. So zumindest die Idee, die das Wissenschaftsministerium des Bundes fördert. In fünf Jahren soll der Pflege-Roboter in Serie gehen.

Bei der Jubiläumsfeier am Gate war auch „Robody“ zugegen. Er wurde in eine knallblaue Lederhose gesteckt, ganz nach dem Geschmack der CSU.