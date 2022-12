Zebu-Fall: Streit um Haltung vorerst beendet

Eine Herde Zebus musste aufgegeben werden. Die Tiere sind ursprünglich in Indien beheimatet.

Eine Herde von Zebu-Rindern wurde laut Veterinäramt nicht artgerecht gehalten und sie beschlagnahmt. Die ehemalige Besitzerin klagte, aber die Klage wurde jetzt abgewiesen.

Hochbrück – Vor fünf Jahren hat das Veterinäramt die Zebu-Rinder einer Tierhalterin aus Hochbrück beschlagnahmt. Den von der Behörde erlassenen Kostenbescheid hat das Münchner Verwaltungsgericht am Mittwoch bestätigt. Damit ist der jahrelange Streit um die artgerechte Haltung der Tiere beendet. Oder doch nicht?

Die Vorweihnachtszeit bringt der Klägerin offenbar kein Glück: Am 18. Dezember 2017 hatte das Landratsamt ihre Rinder von einer Wiese an der Ingolstädter Landstraße im Südwesten Hochbrücks abtransportiert – immerhin 150 Stück. „Weil die Herde dort seit Längerem nicht tierschutzgerecht gehalten wird“, hat eine Behördensprecherin die „Tierfortnahme“ begründet. Die Tiere seien „von Kälte, Krankheit und Leiden bedroht“ und „in einem gesundheitlich nicht guten Zustand“ gewesen, hieß es damals. Untergebracht habe man die Rinder „in einem Stall unter guten Haltungsbedingungen“.

Unterbringung kostete über 31.000 Euro

Billig war die Unterbringung offenbar nicht. Über 31 000 Euro seien dafür angefallen, berichtete der Vorsitzende Verwaltungsrichter Dietmar Wolff. Ein Teil der Tiere sei geschlachtet worden. Den Schlachterlös habe das Veterinäramt ebenso abgezogen wie die Einnahmen für den Verkauf einzelner Rinder. Die verbleibenden gut 16 000 Euro seien „bei der Größe der Herde angemessen“, so die Einschätzung des Richters.

Die Klägerin sah das offenbar anders. Zwar habe sie die einzelnen Kostenpositionen nicht angegriffen, stellte Wolff fest. Die Anfechtungsklage gegen den Kostenbescheid habe sie damit begründet, sie sei nicht Eigentümerin der Zebu-Rinder. Das jedoch stehe im Widerspruch zu ihrem Vortrag in vorhergehenden Verfahren.

Klägerin erschien nicht bei Gericht

Die Hochbrückerin war weder selbst zur mündlichen Verhandlung erschienen noch ließ sie sich durch einen Anwalt vertreten. Ihre Klage wurde deshalb abgewiesen. Neben den Unterbringungskosten muss sie die Prozesskosten tragen. Ob sie dazu in der Lage ist, ist offen: So war sie in einem anderen Bescheid bereits zur Erstattung von Kosten für Unterstände für die Rinder verpflichtet worden. Die 8000 Euro zahlt sie nach Angaben der Vertreter des Veterinäramts auch ab – bei 20 Euro monatlich über mehr als 33 Jahre.

Ratenzahlung dauert lange

Auch wenn die Vertreter des Landratsamts Stundung und Ratenzahlung auch für die 16 000 Euro in Aussicht stellen, ist zweifelhaft, ob die Klägerin bezahlen kann. Der Steuerzahler werde wohl einen Teil übernehmen müssen, mutmaßte Richter Wolff. Zumindest sollte der Streit zwischen ihr und der Veterinäramt mit dem Urteil beendet sein. Es sei denn, die ehemalige Rinderhalterin legt Rechtsmittel ein. Offenbar ist eine Berufung nämlich selbst dann möglich, wenn man zur erstinstanzlichen Verhandlung nicht erscheint. Andreas Müller