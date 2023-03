161 Hektar in Grasbrunn potenziell für die Windkraft

Sechs Prozent der Grasbrunner Gemeindefläche sollen Planungsverband gemeldet werden

Die Gemeinde Grasbrunn hat mit sich gerungen und eine Fläche für potenzielle Windkraftanlagen gemeldet, die deutlich über den Landkreisdurchschnitt hinausgehen dürfte.

Grasbrunn – Nach einer intensiven Diskussion einigte sich der Gemeinderat einstimmig darauf, dem regionalen Planungsverband vier Flächen mit 160,9 Hektar als Windkraftpotenzial zu melden. Das sind sechs Prozent der Gemeindefläche und damit deutlich mehr als die geforderten 1,8 Prozent.

Stadtplaner schon vor zehn Jahren tätig

Das „Wind-an-Land“-Gesetz verpflichtet alle Bundesländer „Vorrangflächen“ für Windkraft auszuweisen. Für Bayern bedeutet das bis zum Jahr 2032, dass 1,8 Prozent der Landfläche, was 1260 Quadratkilometern entspricht, zu melden sind. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hat die Koordination und Planung an die 18 regionalen Planungsverbände (RPV) übergeben. Für die Landkreise rund um München inklusive der Landeshauptstadt ist das der Planungsverband 14. Bereits vor genau zehn Jahren hat das Nürnberger Stadtplanerbüro „TB Markert“ für die Gemeinde Grasbrunn mögliche Standorte für Windkraftanlagen gesucht und gefunden. Am 26. Februar 2013 wurde ein Teilflächen-Nutzungsplan „Windkraft“ beschlossen und gebilligt. Das Ziel war damals wie heute, im Gemeindegebiet Konzentrationszonen für die Windkraft auszuweisen und damit Windräder an anderer Stelle, wo man es nicht möchte, auszuschließen. Durch die „10H-Regelung“ des damaligen CSU-Ministerpräsidenten Seehofer wurde dann alles gestoppt.

Wasserschutzgebiet herausgenommen

Jetzt hat Adrian Merdes von TB Markert erneut die Gemeinde untersucht, wobei es sich fast genau um die gleichen Flächen wie auch schon 2013 handelt. Im Januar kam Merdes auf 329 Hektar, die sich eignen würden, übrig blieben jetzt rund 161 Hektar oder sechs Prozent der Gemeindefläche, die an den RPV gemeldet werden sollen. Es geht um ein Areal mit 58,5 Hektar südlich von Keferloh, zwei Flächen mit rund 92 Hektar südlich von Harthausen sowie 10,6 Hektar südlich von Grasbrunn an der Grenze zu Hohenbrunn. „Wir haben uns darauf geeinigt, die zunächst ins Auge gefasste Fläche östlich von Harthausen mit über 90 Hektar nicht zu melden. Hier ist fast alles Wasserschutzgebiet mit vielen Brunnen“, sagte Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Ebenso fiel der Streifen zwischen Grasbrunn und Harthausen mit knapp 19 Hektar heraus, weil der das Gemeindegebiet fast in der Mitte geteilt hätte.

Viele Bannwaldgebiete

Das Büro TB Markert wird die Flächen detailliert untersuchen auf: Artenschutz, Wasserschutzgebiete mit Brunnen, zivile Luftfahrtkorridore, militärische Einrichtungen, eine „Waldfunktion“, weil es sich um viele Bannwaldgebiete handelt, Strom-Freileitungen, Straßenverkehr, Schattenwurf und Erdbebenmessstation. „Ich gehe davon aus, dass noch einige Hektar wegfallen werden. Aber wir werden sicher mehr Vorrangflächen melden, als wir müssten – einige Gemeinden melden dafür viel weniger“, sagte Korneder. Er sei froh, dass er konkrete Flächen habe, mit denen er verhandeln könne. Im April soll der Gemeinderat die Entscheidung fällen.