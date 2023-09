Aiwanger in Keferloh mit Jubel empfangen - live aus dem Festzelt

Von: Anna Liebelt, Günter Hiel

Hubert Aiwanger gerade im Festzelt Keferloh. © Anna Liebelt

Mit frenetischem Jubel haben seine Anhänger Hubert Aiwanger am heutigen Sonntag im Festzelt Keferloh zum Wahlkampfauftritt empfangen.

Grasbrunn - Politische Auftritte haben Tradition in Keferloh, selbst Kanzlerin Angela Merkel hat hier vor den Toren Grasbrunns schon gesprochen. Doch so viel Brisanz hatte ein Auftritt noch nie: Hubert Aiwanger spricht gerade (heute, Sonntag), in Keferloh vor begeisterten Anhängern - während parallel Ministerpräsident Markus Söder eine Pressekonferenz abhält zu Aiwangers Antworten auf die Flugblatt-Affäre.

„Schmutzkampagne gescheitert“ sagt Aiwanger

Aiwanger erklärt im Festzelt: „Schmutzkampagne gescheitert“, die Freien Wähler werden im Herbst wieder mit der CSU koalieren.