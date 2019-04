29-Jährige kracht mit Kia gegen Baum

Doppeltes Unglück für eine 29-jährige Autofahrerin aus Harthausen. Nachdem sie bei der Möschenfelder Kurve gegen einen Baum gefahren ist, hat ihr Kia nur noch Schrottwert. Und weil sich die Frau bei dem Unfall verletzte, kann sie womöglich auch nicht ihre geplante Fernreise antreten.

Grasbrunn - Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag um kurz vor 20 Uhr. Die 29-jährige Kia-Fahrerin war zu diesem Zeitpunkt auf der Kreisstraße von Grasbrunn kommend in Richtung Harthausen unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zum Möschenfeld kam sie vermutlich aus Unachtsamkeit in der Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt die Harthauserin so schwere Verletzungen, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden musste. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist es damit fraglich, ob sie in den nächsten Tagen ihre Fernreise antreten kann, die sie gebucht hat.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Frau von der Freiwilligen Feuerwehr Harthausen medizinisch versorgt. Die Kreisstraße M 25 musste wegen des Unfalls für rund eineinhalb Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.